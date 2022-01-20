Вечеря за 30 хвилин: рецепт двічі запеченої картоплі (відео)

Щоб отримати картоплю на вечерю, можна йти безліччю шляхів. Деякі з них: приготувати її з фаршем під дуже сирною скоринкою або запекти із сиром у вигляді човників.
Останні мають пройти два етапи. Спочатку побути в мікрохвильовій печі, потім, вже із сиром та сметаною, дійти до готовності в духовці.
Запечена картопля на вечерю / Фото: www.mashed.com
У рецепті від Мashed.comпропонують взяти чедер, якщо є будь-який інший – теж буде смачно.
Двічі запечена картопля із сиром
Інгредієнти на дві персони:
- 2 середні картоплини;
- 2 ст. л. вершкового масла, нарізаного кубиками та розм'якшеного;
- 50 мл молока;
- 100 г тертого чедеру або іншого твердого сиру;
- 100 г сметани;
- сіль, перець, нарізана зелена цибуля.
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Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Картоплю вимийте та обсушіть, наколіть виделкою з усіх боків. Поставте в мікрохвильову піч на 10 хвилин.
- Розріжте картоплю вздовж, дайте охолонути. Вийміть картоплю зі шкірки, залишивши трохи біля шкірки.
- Потовчену картоплю змішайте з вершковим маслом, молоком, сиром, сметаною, цибулею. Додайте сіль та перець.
- Викладіть у форму для запікання та покладіть начинку. Начинену картоплю запікайте 10-15 хвилин.
- Прикрасьте зеленою цибулею та щіпкою чорного перцю.
Детальний процес приготування цієї вечері дивіться у відео.