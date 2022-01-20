Вечеря за 30 хвилин: рецепт двічі запеченої картоплі (відео)

Щоб отримати картоплю на вечерю, можна йти безліччю шляхів. Деякі з них: приготувати її з фаршем під дуже сирною скоринкою або запекти із сиром у вигляді човників.

Останні мають пройти два етапи. Спочатку побути в мікрохвильовій печі, потім, вже із сиром та сметаною, дійти до готовності в духовці.

Запечена картопля на вечерю / Фото: www.mashed.com

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У рецепті від Мashed.comпропонують взяти чедер, якщо є будь-який інший – теж буде смачно.

Двічі запечена картопля із сиром

Інгредієнти на дві персони:

2 середні картоплини;

2 ст. л. вершкового масла, нарізаного кубиками та розм'якшеного;

50 мл молока;

100 г тертого чедеру або іншого твердого сиру;

100 г сметани;

сіль, перець, нарізана зелена цибуля.

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Як приготувати:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Картоплю вимийте та обсушіть, наколіть виделкою з усіх боків. Поставте в мікрохвильову піч на 10 хвилин. Розріжте картоплю вздовж, дайте охолонути. Вийміть картоплю зі шкірки, залишивши трохи біля шкірки. Потовчену картоплю змішайте з вершковим маслом, молоком, сиром, сметаною, цибулею. Додайте сіль та перець. Викладіть у форму для запікання та покладіть начинку. Начинену картоплю запікайте 10-15 хвилин. Прикрасьте зеленою цибулею та щіпкою чорного перцю.

Детальний процес приготування цієї вечері дивіться у відео.