Ужин за 30 минут – рецепт нежного куриного филе, которое обжариваются в яичных белках

Курицу можно использовать в полезном детокс-супе, его можно есть и на обед, и на ужин, а можно нарезать филе и обжарить.
Причем очень необычным образом. Сначала филе нарезается на полоски, смешивается с желтками и специями.
Рецепт быстрого ужина из куриного филе / Фото: instagram.com/moivkusnyie_recepty
Затем, перед обжариванием, полоски окунаются во взбитые белки.
Рецепт нашли на канале Другая Кухня.
Куриные палочки на ужин
Куриные палочки на ужин / Фото: instagram.com/moivkusnyie_recepty
Ингредиенты:
- 2 шт. куриное филе;
- 3 шт. яйца;
- специи для мяса;
- 2 зуб. чеснока;
- 2 ст. л. крахмала;
- соль, перец.
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Как приготовить:
- Куриное филе нарезать на полоски, слегка отбить ножом. Выложить в миску и залить тремя желтками.
- Добавить измельченный чеснок, крахмал, специи и перемешать.
- Отдельно взбить белки в пену.
- Разогреть сковороду с растительным маслом, каждый кусочек курицы обмакнуть в белки и обжарить до готовности.
В видео увидите, какими симпатичными получаются эти куриные палочки.