Ужин за 30 минут – спагетти с сочными фрикадельками в одной сковороде

Когда ужин готовится в одной сковороде, из гречки он с мясом или овощами, или с макаронами и фаршем – это очень удобно.

И не потому, что грязной посуды меньше, а потому, что такой ужин максимально быстрый.

Рецепт ужина за 30 минут для всей семьи / Фото: instagram.com/gotovim.vmeste.01

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Стараться с фрикадельками особо не нужно, забрасывайте их в разогретый томатный сок с помощью чайной ложки.

Рецепт от фудблогера Ольги Матвей.

Спагетти с фрикадельками в одной сковороде

Спагетти с фрикадельками в одной сковороде / Фото: instagram.com/gotovim.vmeste.01

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Ингредиенты:

томатный сок, вода – по 350 мл;

фарш – 300 г;

лук – 1 шт.;

базилик, соль, сахар – по 1 ч. л.

сухой чеснок, паприка, перец – по вкусу;

спагетти – 200 г.

Если любите брюссельскую капусту, то она тоже может стать отличным ужином. ее нужно обжарить с ветчиной и стручковой фасолью.

Как приготовить:

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В глубокую сковороду добавить растительное масло, вылить томатный сок. Добавить все специи. Перемешать и накрыть крышкой. Лук нарезать мелко, добавить к фаршу, перемешать. Посолить. Убрать огонь до минимального и с помощью чайной ложки сформировать фрикадельки, опуская их в сковороду. Не перемешивая, добавить воду. Увеличить огонь, накрыть крышкой. Готовить 15 минут. Спагетти выложить в сковороду. Тушить под крышкой до готовности пасты.

Здесь смотрите подробней весь процесс приготовления этого быстрого ужина.