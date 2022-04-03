Ужин за 30 минут – спагетти с сочными фрикадельками в одной сковороде

Когда ужин готовится в одной сковороде, из гречки он с мясом или овощами, или с макаронами и фаршем – это очень удобно.
И не потому, что грязной посуды меньше, а потому, что такой ужин максимально быстрый.
Рецепт ужина за 30 минут для всей семьи / Фото: instagram.com/gotovim.vmeste.01
Стараться с фрикадельками особо не нужно, забрасывайте их в разогретый томатный сок с помощью чайной ложки.
Рецепт от фудблогера Ольги Матвей.
Спагетти с фрикадельками в одной сковороде
Спагетти с фрикадельками в одной сковороде / Фото: instagram.com/gotovim.vmeste.01
Ингредиенты:
- томатный сок, вода – по 350 мл;
- фарш – 300 г;
- лук – 1 шт.;
- базилик, соль, сахар – по 1 ч. л.
- сухой чеснок, паприка, перец – по вкусу;
- спагетти – 200 г.
Если любите брюссельскую капусту, то она тоже может стать отличным ужином. ее нужно обжарить с ветчиной и стручковой фасолью.
Как приготовить:
- В глубокую сковороду добавить растительное масло, вылить томатный сок. Добавить все специи. Перемешать и накрыть крышкой.
- Лук нарезать мелко, добавить к фаршу, перемешать. Посолить.
- Убрать огонь до минимального и с помощью чайной ложки сформировать фрикадельки, опуская их в сковороду. Не перемешивая, добавить воду. Увеличить огонь, накрыть крышкой. Готовить 15 минут.
- Спагетти выложить в сковороду. Тушить под крышкой до готовности пасты.
Здесь смотрите подробней весь процесс приготовления этого быстрого ужина.