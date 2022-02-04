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Ужин за 30 минут – простой рецепт куриных кармашков с овощами

Ирина Маслова
4 февраля, 18:20
Кармашки предлагается начинить шампиньонами, помидором и болгарским перцем. Сверху – любой твердый тертый сыр. Филе слегка маринуется в соевом соусе с паприкой

Если у вас есть куриное филе, то долго думать о быстром ужине не приходится.

Можно сделать нежное суфле без грамма муки, а можно – вот эти кармашки.

Куриные кармашки с овощами / Фото: instagram.com/arzamastsevaelena

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Такие кармашки, между прочим, могут стать не просто обычным ужином, а полноценным праздничным.

Пока филе маринуется в соевом соусе с паприкой, вы занимаетесь овощами, которые будут внутри кармашков под слоем сыра.

Рецепт со страницы arzamastsevaelena.

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Куриные кармашки с овощами

Куриные кармашки с овощами / Фото: instagram.com/arzamastsevaelena

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.;
  • шампиньоны – 150 г;
  • помидор, болгарский перец – по 1 шт.;
  • лук красный;
  • пармезан (или любой сыр) – 100 г.

Для маринада:

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  • соевый соус – 100 г
  • сладкая паприка – 1 ст. л.

Попробуйте отличное февральское блюдо – курицу с кольраби и грибами в сметанном соусе. Рецепт – здесь.

Как приготовить:

  1. Соединить соевый соус и паприку, тщательно обмазать филе.
  2. Грибы и лук нарезать, пассеровать на сковороде несколько минут. Помидоры и перец нарезать дольками. Соединить с луком и грибами.
  3. В середине филе сделать глубокий надрез, начинить обильно овощами. Сверху выложить тертый сыр.
  4. Запекать в духовке при 170 градусах 30 минут.