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Вечеря за 30 хвилин – простий рецепт курячих кишеньок з овочами

Ірина Маслова
4 лютого, 18:20
Кишеньки пропонується начинити печерицями, помідором та болгарським перцем. Зверху – будь-який твердий тертий сир. Філе злегка маринується в соєвому соусі з паприкою

Якщо у вас є куряче філе, то довго думати про швидку вечерю не доводиться.

Можна зробити ніжне суфле без грама борошна, а можна – оці кишеньки.

Курячі кишеньки з овочами / Фото: instagram.com/arzamastsevaelena

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Такі кишеньки, між іншим, можуть стати не просто звичайною вечерею, а повноцінною святковою.

Поки філе маринується в соєвому соусі з паприкою, ви займаєтеся овочами, які будуть всередині кишеньки під шаром сиру.

Рецепт зі сторінки arzamastsevaelena.

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Курячі кишеньки з овочами

Курячі кишеньки з овочами / Фото: instagram.com/arzamastsevaelena

Інгредієнти:

  • куряче філе – 2 шт.;
  • печериці – 150 г;
  • помідор, болгарський перець – по 1 шт.;
  • цибуля червона;
  • пармезан (або будь-який сир) – 100 г.

Для маринаду:

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  • соєвий соус – 100 г
  • солодка паприка – 1 ст. л.

Спробуйте чудову лютневу страву – курку з кольрабі та грибами у сметанному соусі. Рецепт – тут.

Як приготувати:

  1. З'єднати соєвий соус та паприку, ретельно обмазати філе.
  2. Гриби та цибулю нарізати, пасерувати на сковороді кілька хвилин. Помідори та перець нарізати часточками. З'єднати з цибулею та грибами.
  3. У середині філе зробити глибокий надріз, рясно начинити овочами. Зверху викласти тертий сир.
  4. Запікати в духовці за 170 градусів 30 хвилин.