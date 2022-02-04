Вечеря за 30 хвилин – простий рецепт курячих кишеньок з овочами

Якщо у вас є куряче філе, то довго думати про швидку вечерю не доводиться.

Можна зробити ніжне суфле без грама борошна, а можна – оці кишеньки.

Курячі кишеньки з овочами / Фото: instagram.com/arzamastsevaelena

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Такі кишеньки, між іншим, можуть стати не просто звичайною вечерею, а повноцінною святковою.

Поки філе маринується в соєвому соусі з паприкою, ви займаєтеся овочами, які будуть всередині кишеньки під шаром сиру.

Рецепт зі сторінки arzamastsevaelena.

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Курячі кишеньки з овочами

Курячі кишеньки з овочами / Фото: instagram.com/arzamastsevaelena

Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт.;

печериці – 150 г;

помідор, болгарський перець – по 1 шт.;

цибуля червона;

пармезан (або будь-який сир) – 100 г.

Для маринаду:

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соєвий соус – 100 г

солодка паприка – 1 ст. л.

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Як приготувати: