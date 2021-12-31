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В стиле Тигра: рецепты рыжих бутербродов и тарталеток

Ирина Маслова
31 декабря, 16:10
Рыжий цвет этих красивых закусок обеспечивает вареная морковь. Также для декора понадобятся маслины без косточек, вареная колбаса или ветчина и сыр косичка

Несмотря на то, что Новый год-2022 – год Голубого Тигра, эти закуски голубыми и синими не будут. Они будут яркого оранжевого цвета. Как и прекрасный новогодний салат "Тигренок".

"Окрас" будет придавать мелко натертая вареная морковь. Тигриные "полоски" делаются из черных маслин, "усики" – из сыра косичка.

Оранжевые закуски на Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

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Бутерброды от irinabezklubaia будут с селедкой и сливочным маслом. В тарталетки по рецепту iamcookru предлагают взять вареную колбасу, ее можно заменить ветчиной.

Тарталетки "Тигрята" с колбасой

Ингредиенты:

  • Тарталетки – 5 шт.
  • Морковь – 1-2 шт.
  • Колбаса вареная – 80 г
  • Сыр плавленый ( 90 г ) – 1 шт.
  • Маслины – 10 шт.
  • Майонез – 1 ч. л.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Соль, перец – по вкусу

Для украшения:

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  • Твердый сыр
  • Сулугуни косичка

Как приготовить:

  1. Натереть плавленый сыр. Добавить нарезанную колбасу, майонез, измельченный чеснок и перец по вкусу. Перемешать.
  2. Наполнить тарталетки начинкой.
  3. Часть вареной моркови порезать кружочками для оформления "ушек". Остальное натереть и выложить на начинку.
  4. С помощью маслин сделать "глазки" и "полоски" тигру. "Нос" вырезать из колбасы.
  5. "Уши" и "бороду" сделать из тертого сыра. Это будет лучше держаться, если капнуть немного майонеза. Из сулугуни сделать "усики".

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Бутерброды "Тигрята"

Ингредиенты:

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  • Слабосоленая сельдь – 100 г
  • Отварная морковь, яйца – по 2 шт.
  • Масло сливочное (мягкое), маслины без косточек – по 50 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Багет

Как приготовить:

  1. Отварные яйца, отварную морковь, сельдь нарезать кубиком. Добавить масло. Измельчить в блендере до консистенции паштета. Добавить соль и перец, перемешать.
  2. Багет нарезать кусочками толщиной 1 см и подсушить на сковороде или гриле. Смазать селедочной намазкой.
  3. Морковь натереть на мелкой терке. Выложить тонким слоем сверху на селедочную намазку.
  4. Маслины нарезать тонкими полосками и украсить бутерброды, формируя длинные полосы.⠀