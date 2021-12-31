В стиле Тигра: рецепты рыжих бутербродов и тарталеток

Несмотря на то, что Новый год-2022 – год Голубого Тигра, эти закуски голубыми и синими не будут. Они будут яркого оранжевого цвета. Как и прекрасный новогодний салат "Тигренок".

"Окрас" будет придавать мелко натертая вареная морковь. Тигриные "полоски" делаются из черных маслин, "усики" – из сыра косичка.

Оранжевые закуски на Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

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Бутерброды от irinabezklubaia будут с селедкой и сливочным маслом. В тарталетки по рецепту iamcookru предлагают взять вареную колбасу, ее можно заменить ветчиной.

Тарталетки "Тигрята" с колбасой

Ингредиенты:

Тарталетки – 5 шт.

Морковь – 1-2 шт.

Колбаса вареная – 80 г

Сыр плавленый ( 90 г ) – 1 шт.

Маслины – 10 шт.

Майонез – 1 ч. л.

Чеснок – 1 зубчик

Соль, перец – по вкусу

Для украшения:

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Твердый сыр

Сулугуни косичка

Как приготовить:

Натереть плавленый сыр. Добавить нарезанную колбасу, майонез, измельченный чеснок и перец по вкусу. Перемешать. Наполнить тарталетки начинкой. Часть вареной моркови порезать кружочками для оформления "ушек". Остальное натереть и выложить на начинку. С помощью маслин сделать "глазки" и "полоски" тигру. "Нос" вырезать из колбасы. "Уши" и "бороду" сделать из тертого сыра. Это будет лучше держаться, если капнуть немного майонеза. Из сулугуни сделать "усики".

Бутерброды "Тигрята"

Ингредиенты:

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Слабосоленая сельдь – 100 г

Отварная морковь, яйца – по 2 шт.

Масло сливочное (мягкое), маслины без косточек – по 50 г

Соль, перец – по вкусу

Багет

Как приготовить: