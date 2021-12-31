В стиле Тигра: рецепты рыжих бутербродов и тарталеток

Несмотря на то, что Новый год-2022 – год Голубого Тигра, эти закуски голубыми и синими не будут. Они будут яркого оранжевого цвета. Как и прекрасный новогодний салат "Тигренок".
"Окрас" будет придавать мелко натертая вареная морковь. Тигриные "полоски" делаются из черных маслин, "усики" – из сыра косичка.
Оранжевые закуски на Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Бутерброды от irinabezklubaia будут с селедкой и сливочным маслом. В тарталетки по рецепту iamcookru предлагают взять вареную колбасу, ее можно заменить ветчиной.
Тарталетки "Тигрята" с колбасой
Ингредиенты:
- Тарталетки – 5 шт.
- Морковь – 1-2 шт.
- Колбаса вареная – 80 г
- Сыр плавленый ( 90 г ) – 1 шт.
- Маслины – 10 шт.
- Майонез – 1 ч. л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль, перец – по вкусу
Для украшения:
- Твердый сыр
- Сулугуни косичка
Как приготовить:
- Натереть плавленый сыр. Добавить нарезанную колбасу, майонез, измельченный чеснок и перец по вкусу. Перемешать.
- Наполнить тарталетки начинкой.
- Часть вареной моркови порезать кружочками для оформления "ушек". Остальное натереть и выложить на начинку.
- С помощью маслин сделать "глазки" и "полоски" тигру. "Нос" вырезать из колбасы.
- "Уши" и "бороду" сделать из тертого сыра. Это будет лучше держаться, если капнуть немного майонеза. Из сулугуни сделать "усики".
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Бутерброды "Тигрята"
Ингредиенты:
- Слабосоленая сельдь – 100 г
- Отварная морковь, яйца – по 2 шт.
- Масло сливочное (мягкое), маслины без косточек – по 50 г
- Соль, перец – по вкусу
- Багет
Как приготовить:
- Отварные яйца, отварную морковь, сельдь нарезать кубиком. Добавить масло. Измельчить в блендере до консистенции паштета. Добавить соль и перец, перемешать.
- Багет нарезать кусочками толщиной 1 см и подсушить на сковороде или гриле. Смазать селедочной намазкой.
- Морковь натереть на мелкой терке. Выложить тонким слоем сверху на селедочную намазку.
- Маслины нарезать тонкими полосками и украсить бутерброды, формируя длинные полосы.⠀