У стилі Тигра: рецепти рудих бутербродів і тарталеток

Попри те, що Новий рік-2022 – рік Блакитного Тигра, ці закуски блакитними та синіми не будуть. Вони будуть яскравого помаранчевого кольору. Як і прекрасний новорічний салат "Тигреня".

"Забарвлення" надаватиме дрібно натерта варена морква. Тигрині "смужки" робляться з чорних маслин, "усики" – із сиру косичка.

Помаранчеві закуски на Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

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Бутерброди від irinabezklubaia будуть з оселедцем та вершковим маслом. У тарталетки за рецептом iamcookru пропонують взяти варену ковбасу, її можна замінити шинкою.

Тарталетки "Тигрята" з ковбасою

Інгредієнти:

Тарталетки – 5 шт.

Морква – 1-2 шт.

Ковбаса варена – 80 г

Сир плавлений (90 г) – 1 шт.

Маслини – 10 шт.

Майонез – 1 ч. л.

Часник – 1 зубчик

Сіль, перець – за смаком

Для прикраси:

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Твердий сир

Сулугуні косичка

Як приготувати:

Натерти плавлений сир. Додати нарізану ковбасу, майонез, подрібнений часник та перець за смаком. Перемішати. Наповнити тарталетки начинкою. Частину вареної моркви порізати кружальцями для оформлення "вушок". Решту моркви натерти і викласти на начинку. За допомогою маслин зробити "очі" та "смужки" тигра. "Ніс" вирізати з ковбаси. "Вуха" та "бороду" зробити з тертого сиру. Це краще триматиметься, якщо капнути трохи майонезу. Із сулугуні зробити "вуса".

Бутерброди "Тигрята"

Інгредієнти:

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Слабосолоний оселедець – 100 г

Відварена морква, яйця – по 2 шт.

Олія вершкове (м'яке), маслини без кісточок – по 50 г

Сіль, перець – за смаком

Багет

Як приготувати: