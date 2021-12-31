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У стилі Тигра: рецепти рудих бутербродів і тарталеток

Ірина Маслова
31 грудня, 16:10
Рудий колір цих симпатичних закусок забезпечує варена морква. Також для декору знадобляться маслини без кісточок, варена ковбаса або шинка та сир косичка

Попри те, що Новий рік-2022 – рік Блакитного Тигра, ці закуски блакитними та синіми не будуть. Вони будуть яскравого помаранчевого кольору. Як і прекрасний новорічний салат "Тигреня".

"Забарвлення" надаватиме дрібно натерта варена морква. Тигрині "смужки" робляться з чорних маслин, "усики" – із сиру косичка.

Помаранчеві закуски на Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

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Бутерброди від irinabezklubaia будуть з оселедцем та вершковим маслом. У тарталетки за рецептом iamcookru пропонують взяти варену ковбасу, її можна замінити шинкою.

Тарталетки "Тигрята" з ковбасою

Інгредієнти:

  • Тарталетки – 5 шт.
  • Морква – 1-2 шт.
  • Ковбаса варена – 80 г
  • Сир плавлений (90 г) – 1 шт.
  • Маслини – 10 шт.
  • Майонез – 1 ч. л.
  • Часник – 1 зубчик
  • Сіль, перець – за смаком

Для прикраси:

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  • Твердий сир
  • Сулугуні косичка

Як приготувати:

  1. Натерти плавлений сир. Додати нарізану ковбасу, майонез, подрібнений часник та перець за смаком. Перемішати.
  2. Наповнити тарталетки начинкою.
  3. Частину вареної моркви порізати кружальцями для оформлення "вушок". Решту моркви натерти і викласти на начинку.
  4. За допомогою маслин зробити "очі" та "смужки" тигра. "Ніс" вирізати з ковбаси.
  5. "Вуха" та "бороду" зробити з тертого сиру. Це краще триматиметься, якщо капнути трохи майонезу. Із сулугуні зробити "вуса".

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Бутерброди "Тигрята"

Інгредієнти:

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  • Слабосолоний оселедець – 100 г
  • Відварена морква, яйця – по 2 шт.
  • Олія вершкове (м'яке), маслини без кісточок – по 50 г
  • Сіль, перець – за смаком
  • Багет

Як приготувати:

  1. Відварені яйця, відварену моркву, оселедець нарізати кубиком. Додати олію. Подрібнити у блендері до консистенції паштету. Додати сіль та перець, перемішати.
  2. Багет нарізати шматочками завтовшки 1 см і підсушити на сковороді або грилі. Змастити оселедцевою намазкою.
  3. Моркву натерти на тертці. Викласти тонким шаром зверху на оселедцеву намазку.
  4. Маслини нарізати тонкими смужками та прикрасити бутерброди, формуючи довгі смуги.⠀