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Венский меланж, немецкий "Фарисей" и еще один рецепт к Международному дню кофе

Ирина Маслова
1 октября, 16:47
Для Венского меланжа нужен будет мед, настоящий "Фарисей" может быть только с хорошим ромом, а кофе с яйцом по-шведски стоит того, чтобы попробовать его хотя бы раз

Что нужно, чтобы отпраздновать Международный день кофе? Первое – сварить насыщенный эспрессо и насладиться. Второе – знать несколько интересных напитков на основе кофе, приготовить и еще рас насладиться. Венский меланж, рецепт которого известен с 1890 года, сегодня готовят на основе эспрессо. Раньше его готовили с кофе по-турецки. В составе напитка обязательно должны присутствовать молоко, мед и сахар.

Кофе "Фарисею" из Германии почти 200 лет. Придумали его на острове Нордштранд простые люди. Местный пастор запрещал людям алкоголь. Тогда было придумано втихую добавлять в кофе ром. Когда пастор это обнаружил, то крикнул – фарисеи. Подается "Фарисей" в специальных бело-голубых чашках. Если удастся осилить 8 в одной из кофеен Германии, то чашку можно забрать с собой.

Рецепты кофейных напитков / Фото: Коллаж: Сегодня

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Что касается кофе с яйцом, то это достаточно необычно как для нас. Но приготовить и попробовать его стоит. Так пьют напиток не только в Швеции, но и в соседней Норвегии.

Венский меланж

Венский меланж / Фото: instagram.com/mikageliswymyan/

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Ингредиенты:

  • 50 мл черного кофе;
  • 50 мл молока;
  • 1 ч. л. сахара или меда;
  • сливки, сахар, мед, корица, какао, тертый шоколад – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Сварить кофе. По вкусу добавить сахар и мед.
  2. Взбить молоко. Молоко перед тем, как будете его взбивать, нужно прогреть до +60 градусов.
  3. Вылить кофе и молоко в нагретый стеклянный бокал. Сначала кофе, затем – молоко. По желанию выложить сверху взбитые сливки.
  4. Посыпать корицей или тертым шоколадом.

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Кофе с яйцом по-шведски

Кофе с яйцом / Фото: instagram.com/vietvamcom/

Ингредиенты (на 1 чашку):

  • 2 ч. л. молотый кофе;
  • 1 шт. яйцо;
  • вода, сахар, корица – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Яйцо смешать с небольшим количеством воды.
  2. Добавить молотый кофе, взбить до густой консистенции.
  3. Вылить смесь в турку, варить, помешивая, на небольшом огне, процедить.
  4. По вкусу добавить сахар или корицу.

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Кофе "Фарисей" из Германии

Кофе "Фарисей" / Фото: instagram.com/foodymentalistka/

Ингредиенты:

  • 3 ч. л. молотый кофе;
  • 150 мл вода;
  • 40-50 мл ром;
  • 80-100 мл взбитые сливки (жирность 33%);
  • сахар – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Сварить кофе. Если необходимо, процедить от гущи. Перелить в высокий бокал для подачи.
  2. Добавить в кофе ром и сахар. Перемешать.
  3. Иногда для зрелищности ром с сахаром смешивают в отдельном бокале, поджигают, дают погореть 15-20 секунд, после чего смешивают с кофе.
  4. Сверху выложить слой взбитых сливок.

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