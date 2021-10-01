Венский меланж, немецкий "Фарисей" и еще один рецепт к Международному дню кофе

Что нужно, чтобы отпраздновать Международный день кофе? Первое – сварить насыщенный эспрессо и насладиться. Второе – знать несколько интересных напитков на основе кофе, приготовить и еще рас насладиться. Венский меланж, рецепт которого известен с 1890 года, сегодня готовят на основе эспрессо. Раньше его готовили с кофе по-турецки. В составе напитка обязательно должны присутствовать молоко, мед и сахар.

Кофе "Фарисею" из Германии почти 200 лет. Придумали его на острове Нордштранд простые люди. Местный пастор запрещал людям алкоголь. Тогда было придумано втихую добавлять в кофе ром. Когда пастор это обнаружил, то крикнул – фарисеи. Подается "Фарисей" в специальных бело-голубых чашках. Если удастся осилить 8 в одной из кофеен Германии, то чашку можно забрать с собой.

Рецепты кофейных напитков / Фото: Коллаж: Сегодня

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Что касается кофе с яйцом, то это достаточно необычно как для нас. Но приготовить и попробовать его стоит. Так пьют напиток не только в Швеции, но и в соседней Норвегии.

Венский меланж

Венский меланж / Фото: instagram.com/mikageliswymyan/

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Ингредиенты:

50 мл черного кофе;

50 мл молока;

1 ч. л. сахара или меда;

сливки, сахар, мед, корица, какао, тертый шоколад – по вкусу.

Как приготовить:

Сварить кофе. По вкусу добавить сахар и мед. Взбить молоко. Молоко перед тем, как будете его взбивать, нужно прогреть до +60 градусов. Вылить кофе и молоко в нагретый стеклянный бокал. Сначала кофе, затем – молоко. По желанию выложить сверху взбитые сливки. Посыпать корицей или тертым шоколадом.

Кофе с яйцом по-шведски

Кофе с яйцом / Фото: instagram.com/vietvamcom/

Ингредиенты (на 1 чашку):

2 ч. л. молотый кофе;

1 шт. яйцо;

вода, сахар, корица – по вкусу.

Как приготовить:

Яйцо смешать с небольшим количеством воды. Добавить молотый кофе, взбить до густой консистенции. Вылить смесь в турку, варить, помешивая, на небольшом огне, процедить. По вкусу добавить сахар или корицу.

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Кофе "Фарисей" из Германии

Кофе "Фарисей" / Фото: instagram.com/foodymentalistka/

Ингредиенты:

3 ч. л. молотый кофе;

150 мл вода;

40-50 мл ром;

80-100 мл взбитые сливки (жирность 33%);

сахар – по вкусу.

Как приготовить:

Сварить кофе. Если необходимо, процедить от гущи. Перелить в высокий бокал для подачи. Добавить в кофе ром и сахар. Перемешать. Иногда для зрелищности ром с сахаром смешивают в отдельном бокале, поджигают, дают погореть 15-20 секунд, после чего смешивают с кофе. Сверху выложить слой взбитых сливок.

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