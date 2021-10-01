Венский меланж, немецкий "Фарисей" и еще один рецепт к Международному дню кофе

Что нужно, чтобы отпраздновать Международный день кофе? Первое – сварить насыщенный эспрессо и насладиться. Второе – знать несколько интересных напитков на основе кофе, приготовить и еще рас насладиться. Венский меланж, рецепт которого известен с 1890 года, сегодня готовят на основе эспрессо. Раньше его готовили с кофе по-турецки. В составе напитка обязательно должны присутствовать молоко, мед и сахар.
Кофе "Фарисею" из Германии почти 200 лет. Придумали его на острове Нордштранд простые люди. Местный пастор запрещал людям алкоголь. Тогда было придумано втихую добавлять в кофе ром. Когда пастор это обнаружил, то крикнул – фарисеи. Подается "Фарисей" в специальных бело-голубых чашках. Если удастся осилить 8 в одной из кофеен Германии, то чашку можно забрать с собой.
Рецепты кофейных напитков / Фото: Коллаж: Сегодня
Что касается кофе с яйцом, то это достаточно необычно как для нас. Но приготовить и попробовать его стоит. Так пьют напиток не только в Швеции, но и в соседней Норвегии.
Венский меланж
Ингредиенты:
- 50 мл черного кофе;
- 50 мл молока;
- 1 ч. л. сахара или меда;
- сливки, сахар, мед, корица, какао, тертый шоколад – по вкусу.
Как приготовить:
- Сварить кофе. По вкусу добавить сахар и мед.
- Взбить молоко. Молоко перед тем, как будете его взбивать, нужно прогреть до +60 градусов.
- Вылить кофе и молоко в нагретый стеклянный бокал. Сначала кофе, затем – молоко. По желанию выложить сверху взбитые сливки.
- Посыпать корицей или тертым шоколадом.
Кофе с яйцом по-шведски
Ингредиенты (на 1 чашку):
- 2 ч. л. молотый кофе;
- 1 шт. яйцо;
- вода, сахар, корица – по вкусу.
Как приготовить:
- Яйцо смешать с небольшим количеством воды.
- Добавить молотый кофе, взбить до густой консистенции.
- Вылить смесь в турку, варить, помешивая, на небольшом огне, процедить.
- По вкусу добавить сахар или корицу.
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Кофе "Фарисей" из Германии
Ингредиенты:
- 3 ч. л. молотый кофе;
- 150 мл вода;
- 40-50 мл ром;
- 80-100 мл взбитые сливки (жирность 33%);
- сахар – по вкусу.
Как приготовить:
- Сварить кофе. Если необходимо, процедить от гущи. Перелить в высокий бокал для подачи.
- Добавить в кофе ром и сахар. Перемешать.
- Иногда для зрелищности ром с сахаром смешивают в отдельном бокале, поджигают, дают погореть 15-20 секунд, после чего смешивают с кофе.
- Сверху выложить слой взбитых сливок.
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