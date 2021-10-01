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Віденський меланж, німецький "Фарисей" і ще один рецепт до Міжнародного дня кави

Ірина Маслова
1 жовтня, 16:47
Для Віденського меланжу потрібен буде мед, справжній "Фарисей" може бути тільки з хорошим ромом, а кава з яйцем по-шведськи варта того, щоб спробувати її хоча б раз

Що потрібно, щоб відсвяткувати Міжнародний день кави? Перше – зварити насичений еспресо і насолодитися. Друге – знати кілька цікавих напоїв на основі кави, приготувати і ще рас насолодитися. Віденський меланж, рецепт якого відомий з 1890 року, сьогодні готують на основі еспресо. Раніше його готували з кавою по-турецьки. У складі напою обов'язково мають бути молоко, мед і цукор.

Каві "Фарисей" з Німеччини майже 200 років. Придумали його на острові Нордштранд прості люди. Тоді місцевий пастор забороняв людям алкоголь. Було придумано нишком додавати в каву ром. Коли пастор це побачив, то крикнув – фарисеї. Подається "Фарисей" у спеціальних біло-блакитних чашках. Якщо вдасться подужати 8 в одній з кав'ярень Німеччини, то чашку можна забрати із собою.

Рецепти кавових напоїв / Фото: Колаж: Сьогодні

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Щодо кави з яйцем, то це доволі незвично як для нас. Але приготувати і спробувати їїо варто. Так п'ють напій не тільки в Швеції, а й у сусідній Норвегії.

Віденський меланж

Віденський меланж / Фото: instagram.com/mikageliswymyan/

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Інгредієнти:

  • 50 мл чорної кави;
  • 50 мл молока;
  • 1 ч. л. цукру або меду;
  • вершки, цукор, мед, кориця, какао, тертий шоколад – за смаком.

Як приготувати:

  1. Зварити каву. За смаком додати цукор і мед.
  2. Збити молоко. Молоко перед тим, як збиватимете, потрібно прогріти до +60 градусів.
  3. Вилити каву і молоко в нагрітий скляний келих. Спочатку каву, потім – молоко. За бажанням викласти зверху збиті вершки.
  4. Посипати корицею або тертим шоколадом.

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Кава з яйцем по-шведськи

Кава з яйцем / Фото: instagram.com/vietvamcom/

Інгредієнти (на 1 чашку):

  • 2 ч. л. мелена кава;
  • 1 шт. яйце;
  • вода, цукор, кориця – за смаком.

Як приготувати:

  1. Яйце змішати з невеликою кількістю води.
  2. Додати мелену каву, збити до густої консистенції.
  3. Вилити суміш у джезву, варити, помішуючи, на невеликому вогні, процідити.
  4. За смаком додати цукор або корицю.

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Кава "Фарисей" з Німеччини

Кава "Фарисей" / Фото: instagram.com/foodymentalistka/

Інгредієнти:

  • 3 ч. л. мелена кава;
  • 150 мл вода;
  • 40-50 мл ром;
  • 80-100 мл збиті вершки (жирність 33%);
  • цукор – за смаком.

Як приготувати:

  1. Зварити каву. Процідити від гущі. Перелити у високий келих для подачі.
  2. Додати в каву ром і цукор. Перемішати.
  3. Іноді для більшої видовищності ром з цукром змішують в окремому келиху, підпалюють, дають погоріти 15-20 секунд, після чого змішують з кавою.
  4. Зверху викласти шар збитих вершків.

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