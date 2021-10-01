Віденський меланж, німецький "Фарисей" і ще один рецепт до Міжнародного дня кави

Що потрібно, щоб відсвяткувати Міжнародний день кави? Перше – зварити насичений еспресо і насолодитися. Друге – знати кілька цікавих напоїв на основі кави, приготувати і ще рас насолодитися. Віденський меланж, рецепт якого відомий з 1890 року, сьогодні готують на основі еспресо. Раніше його готували з кавою по-турецьки. У складі напою обов'язково мають бути молоко, мед і цукор.
Каві "Фарисей" з Німеччини майже 200 років. Придумали його на острові Нордштранд прості люди. Тоді місцевий пастор забороняв людям алкоголь. Було придумано нишком додавати в каву ром. Коли пастор це побачив, то крикнув – фарисеї. Подається "Фарисей" у спеціальних біло-блакитних чашках. Якщо вдасться подужати 8 в одній з кав'ярень Німеччини, то чашку можна забрати із собою.
Рецепти кавових напоїв / Фото: Колаж: Сьогодні
Щодо кави з яйцем, то це доволі незвично як для нас. Але приготувати і спробувати їїо варто. Так п'ють напій не тільки в Швеції, а й у сусідній Норвегії.
Віденський меланж
Інгредієнти:
- 50 мл чорної кави;
- 50 мл молока;
- 1 ч. л. цукру або меду;
- вершки, цукор, мед, кориця, какао, тертий шоколад – за смаком.
Як приготувати:
- Зварити каву. За смаком додати цукор і мед.
- Збити молоко. Молоко перед тим, як збиватимете, потрібно прогріти до +60 градусів.
- Вилити каву і молоко в нагрітий скляний келих. Спочатку каву, потім – молоко. За бажанням викласти зверху збиті вершки.
- Посипати корицею або тертим шоколадом.
Кава з яйцем по-шведськи
Інгредієнти (на 1 чашку):
- 2 ч. л. мелена кава;
- 1 шт. яйце;
- вода, цукор, кориця – за смаком.
Як приготувати:
- Яйце змішати з невеликою кількістю води.
- Додати мелену каву, збити до густої консистенції.
- Вилити суміш у джезву, варити, помішуючи, на невеликому вогні, процідити.
- За смаком додати цукор або корицю.
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Кава "Фарисей" з Німеччини
Інгредієнти:
- 3 ч. л. мелена кава;
- 150 мл вода;
- 40-50 мл ром;
- 80-100 мл збиті вершки (жирність 33%);
- цукор – за смаком.
Як приготувати:
- Зварити каву. Процідити від гущі. Перелити у високий келих для подачі.
- Додати в каву ром і цукор. Перемішати.
- Іноді для більшої видовищності ром з цукром змішують в окремому келиху, підпалюють, дають погоріти 15-20 секунд, після чого змішують з кавою.
- Зверху викласти шар збитих вершків.
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