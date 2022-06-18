Вкус детства – как испечь печенье "Мазурка" с орехами и изюмом

Это еще один рецепт из кухни нашей любимой Польши. Есть сведения, что "Мазурку", во всяком случае, его первоначальную рецептуру завезли до нас польские евреи.

Сегодня в Польше подобную выпечку, с орехами и фруктовым вкраплением, пекут на пасхальные праздники. "Мазурка" была крайне популярной среди наших хозяек в 1970-ые годы, так как считалось бюджетным.

Печенье "Мазурка" из детства / Фото: instagram.com/elena_kh1515

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Тем более когда дома были изюм и грецкие орехи. Сметаны и сливочного масла не нужно. А вот с орехами нужно быть внимательней, чтобы не горчили после того, как вы их обжарите.

Изюм, как обычно, замачиваем, промываем и обсушиваем.

Рецепт от фудблогера Sana Channel.

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Печенье "Мазурка"

Печенье "Мазурка"

Ингредиенты:

по 1 стакану муки, сахара, орехов, изюма;

2 яйца;

1,5 ч. л. разрыхлителя.

Как приготовить:

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Постепенно взбить сахар с яйцами. Муку соединить с разрыхлителем. Частями ввести в яичную смесь, замесить тесто. Добавить измельченные обжаренные орехи и изюм, перемешать. Противень застелить, смазать сливочным маслом и распределить тесто. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Разрезать на произвольные порции.

Какой консистенции получается тесто – смотрите в видео.

Обязательно попробуйте еще одно печенье из кулинарных тетрадей мам. Оно получается слоистым и очень нежным.