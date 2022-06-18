Смак дитинства – як спекти печиво "Мазурка" з горіхами та родзинками

Це ще один рецепт з кухні нашої улюбленої Польщі. Є відомості, що "Мазурку", у всякому разі, його початкову рецептуру завезли до нас польські євреї.
Сьогодні у Польщі подібну випічку, з горіхами та фруктовим вкрапленням, печуть на великодні свята. "Мазурка" була вкрай популярною серед наших господарок у 1970-ті роки, бо вважалася бюджетною.
Печиво "Мазурка" з дитинства
Тим паче коли вдома були родзинки та волоські горіхи. Сметани та вершкового масла не потрібно. А от з горіхами треба бути уважнішими, щоб не гірчили після того, як ви їх обсмажите.
Родзинки, як завжди, замочуємо, промиваємо тп обсушуємо.
Рецепт від фудблогерки Sana Channel.
Печиво "Мазурка"
Інгредієнти:
- по 1 склянці борошна, цукру, горіхів, родзинок;
- 2 яйця;
- 1,5 ч. л. розпушувача.
Як приготувати:
- Поступово збити цукор з яйцями.
- Борошно з'єднати з розпушувачем. Частинами ввести в яєчну суміш, замісити тісто.
- Додати подрібнені обсмажені горіхи та родзинки, перемішати.
- Деко застелити, змастити вершковим маслом і розподілити тісто.
- Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.
- Розрізати на довільні порції.
Якою консистенції виходить тісто – дивіться у відео.
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