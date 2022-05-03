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Соковите, м'яке та шарувате – рецепт простого печива з дитинства

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 травня, 09:35
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Красиве воно буде, якщо нарізати тісто рифленим ножем. Ще тепле прикрасьте печиво цукровою пудрою та корицею
Печиво на сметані - рецепт з дитинства
Печиво на сметані - рецепт з дитинства / Фото: Очень Вкусно!

У чому привабливість домашньої випічки з дитинства? По-перше, використовувалися дуже несподівані інгредієнти, але результат завжди дивував. Це стосується, наприклад, пирогів на киселі.

По-друге, всі подібні рецепти такі прості, що впоратися з ними можна було дуже швидко й навіть непідготовленим людям.

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Власне, це листкове печиво тому доказ. Масло кімнатної температури перетреться із сухими інгредієнтами, а це означає, що випічка буде злегка розсипчастою.

Сметана зробить її соковитою та шаруватою. Для аромату додайте трохи цедри лимона та ванільний цукор.

На каналі Дуже смачно! запевняють, що після цього печива вам не захочеться магазинної випічки.

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Печиво з дитинства на сметані

Печиво з дитинства на сметані
Печиво з дитинства на сметані / Фото: Очень Вкусно!

Інгредієнти:

  • борошно – 320 г;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • дрібка солі;
  • ванілін, цедра лимона;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • яйце – 2 шт.
  • вершкове масло та сметана – по 100 г.

Рецепт легендарних запорізьких бубликів, які теж багато хто пам'ятає з дитинства, знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. Змішати всі сухі інгредієнти, перемішати вінчиком. Додати нарізане масло й перетерти в крихту.
  2. Вбити яйце, додати сметану, цедру лимона і замісити тісто. Дати відпочити 10-15 хвилин.
  3. Розкачати тісто завтовшки до одного сантиметра, змастити збитим яйцем і посипати цукром. Нарізати на порції.
  4. Випікати на застеляному пергаментом деко за температури 180 градусів 25 хвилин.
  5. Прикрасити цукровою пудрою.

Докладніше про це смачне печиво дивіться у відео.

І ще одне красиве печиво з минулого – "Хризантеми" – варто обов'язково спекти. Як це зробити, читайте у цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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