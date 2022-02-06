Вкуснейшие домашние конфеты – нужны печенье, сгущенка, бананы и белый шоколад

Домашние конфеты – это не просто сладости, состав которых вы контролируете. Есть конфеты, которые вошли в историю.
Обязательно попробуйте вкусные и бюджетные бразильские "Бригадейро", которые стали символом предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты больше 50-ти лет тому назад.
Домашние конфеты с бананом / Фото: bosskitchen.com
Для этих же конфет нужно ваше любимое печенье, банан, орехи и белый шоколад.
Готовятся за считанные минуты, а радости доставят немало.
Рецепт со страницы apple_pie_289.
Домашние конфеты из печенья, бананов и вареной сгущенки
Домашние конфеты из печенья, бананов и вареной сгущенки / Фото: instagram.com/apple_pie_289
Ингредиенты:
- печенье – 200 г
- вареная сгущенка – 1 ст. л. с горкой;
- половина банана (можно больше);
- измельченные грецкие орехи – 2 ст. л.;
- белый шоколад – 50 г.
Еще попробуйте конфеты "Планета" из сухого молока и сгущенного молока, их многие хорошо понят с детства.
Как приготовить:
- Измельчить печенье в блендере, отсыпать немного в тарелку. К крошке добавить сгущенку. Перемешать в однородную массу. Добавить орехи и еще раз перемешать.
- Из массы сформировать колбасу и слегка расплющить пальцами. Положить кусочки банана и защипнуть края.
- Растопить белый шоколад. Окунуть в растопленный шоколад заготовку.
- Присыпать сверху измельченным печеньем.
- Порезать на кусочки. Отправить в морозилку на несколько минут.