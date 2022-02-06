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Вкуснейшие домашние конфеты – нужны печенье, сгущенка, бананы и белый шоколад

Ирина Маслова
6 февраля, 19:25
Измельченное печенье соединится со сгущенкой и станет оболочкой для нарезанного банана. Автор рецепта предлагает украсить конфеты белым шоколадом, можно попробовать и с темным

Домашние конфеты – это не просто сладости, состав которых вы контролируете. Есть конфеты, которые вошли в историю.

Обязательно попробуйте вкусные и бюджетные бразильские "Бригадейро", которые стали символом предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты больше 50-ти лет тому назад.

Домашние конфеты с бананом / Фото: bosskitchen.com

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Для этих же конфет нужно ваше любимое печенье, банан, орехи и белый шоколад.

Готовятся за считанные минуты, а радости доставят немало.

Рецепт со страницы apple_pie_289.

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Домашние конфеты из печенья, бананов и вареной сгущенки

Домашние конфеты из печенья, бананов и вареной сгущенки / Фото: instagram.com/apple_pie_289

Ингредиенты:

  • печенье – 200 г
  • вареная сгущенка – 1 ст. л. с горкой;
  • половина банана (можно больше);
  • измельченные грецкие орехи – 2 ст. л.;
  • белый шоколад – 50 г.

Еще попробуйте конфеты "Планета" из сухого молока и сгущенного молока, их многие хорошо понят с детства.

Как приготовить:

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  1. Измельчить печенье в блендере, отсыпать немного в тарелку. К крошке добавить сгущенку. Перемешать в однородную массу. Добавить орехи и еще раз перемешать.
  2. Из массы сформировать колбасу и слегка расплющить пальцами. Положить кусочки банана и защипнуть края.
  3. Растопить белый шоколад. Окунуть в растопленный шоколад заготовку.
  4. Присыпать сверху измельченным печеньем.
  5. Порезать на кусочки. Отправить в морозилку на несколько минут.