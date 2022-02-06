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Смачні домашні цукерки – потрібні печиво, згущене молоко, банани та білий шоколад

Ірина Маслова
6 лютого, 19:25
Подрібнене печиво з'єднається зі згущеним молоком і стане оболонкою для нарізаного банана. Авторка рецепта пропонує прикрасити цукерки білим шоколадом, можна спробувати і з темним

Домашні цукерки – це не просто солодощі, склад яких ви контролюєте. Є цукерки, що увійшли в історію.

Обов'язково спробуйте смачні та бюджетні бразильські "Бригадейро", які стали символом передвиборчої кампанії одного з кандидатів у президенти понад 50 років тому.

Домашні цукерки з бананом / Фото: bosskitchen.com

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Для цих же цукерок потрібне ваше улюблене печиво, банан, горіхи та білий шоколад.

Готуються за лічені хвилини, а радості принесуть чимало.

Рецепт зі сторінки apple_pie_289.

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Домашні цукерки з печива, бананів та вареного згущеного молока

Домашні цукерки з печива, бананів та вареного згущеного молока / Фото: instagram.com/apple_pie_289

Інгредієнти:

  • печиво – 200 г
  • варене згущене молоко – 1 ст. л. з гіркою;
  • половина банана (можна більше);
  • подрібнені волоські горіхи – 2 ст. л.;
  • білий шоколад – 50 г.

Ще спробуйте цукерки "Планета" із сухого молока та згущеного молока, які багато хто добре пам'ятають з дитинства.

Як приготувати:

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  1. Подрібнити печиво в блендері, трохи відсипати в тарілку. До крихти додати згущене молоко. Перемішати в однорідну масу. Додати горіхи та ще раз перемішати.
  2. З маси сформувати ковбасу і злегка розплющити пальцями. Покласти шматочки банана і защипнути краї.
  3. Розтопити білий шоколад. Занурити в розтоплений шоколад заготівлю.
  4. Присипати зверху подрібненим печивом.
  5. Порізати на шматочки. Відправити у морозилку на кілька хвилин.