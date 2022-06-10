Вкуснейший венский пирог с вишней, используем замороженные ягоды

Как видим, это открытый пирог и у нас замороженные ягоды. Такая выпечка требует четкого соблюдения всех процессов приготовления, иначе ягода может не удержаться и подгореть на дне, а основа не пропечется. Мы писали, как этого не допустить.

К этим правилам важно еще одно – это количество вишни, ее нужно 350 граммов, больше класть не рекомендуют.

Рецепт венского пирога с вишней

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Фудблогер tanyashpilko напоминает, если возьмете форму с небольшим диаметром, вишня может упасть на дно.

Венский пирог с вишней

Венский пирог с вишней / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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200 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

180 г мягкого сливочного масла;

140 г сахара;

4 яйца;

1 ч. л. ванильного сахара;

350-400 г вишни без косточек;

горсть миндальных хлопьев.

Как приготовить:

Смешать муку, разрыхлитель, соль. Масло взбить с сахаром до пышности, по одному ввести яйца, добавить ванильный сахар. Добавить муку в два приема и перемешать до однородности. Тесто должно быть плотным. Форму застелить бумагой для выпечки и смазать маслом. Выложить тесто, сверху вишню. Присыпать миндальными хлопьями. Выпекать в разогретой духовке 35-45 минут до румяности. Готовность проверяйте в центре зубочисткой. Дайте пирогу немного остыть и посыпьте сахарной пудрой.

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