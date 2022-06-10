Неймовірно смачний віденський пиріг з вишнею, використовуємо заморожені ягоди

Як бачимо, це відкритий пиріг і у нас заморожені ягоди. Така випічка вимагає чіткого виконання всіх процесів, інакше ягода може не втриматись і підгоріти на дні, а основа не пропечеться. Ми писали, як цього не допустити.

До цих правил важливо ще одне – це кількість вишні, її потрібно 350 грамів, більше класти не рекомендують.

Рецепт віденського пирога з вишнею

Реклама

Фудблогерка tanyashpilko нагадує, якщо візьмете форму з невеликим діаметром, вишня може впасти на дно.

Віденський пиріг з вишнею

Віденський пиріг з вишнею

Інгредієнти:

Реклама

200 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

дрібка солі;

180 г м'якого вершкового масла;

140 г цукру;

4 яйця;

1 ч. л. ванільного цукру;

350-400 г вишні без кісточок;

жменя мигдальних пластівців.

Як приготувати:

Змішати борошно, розпушувач, сіль. Масло збити з цукром до пишності, по одному ввести яйця, додати ванільний цукор. Додати борошно в два прийоми та перемішати до однорідності. Тісто має бути щільним. Форму застелити папером для випічки та змастити маслом. Викласти тісто, сверху вишню. Присипати мигдалевими пластівцями. Випікати в розігрітій духовці 35-45 хвилин до рум'яності. Готовність перевіряйте в центрі зубочисткою. Дайте пирогу трохи охолонути й посипте цукровою пудрою.

Ще в Австрії печуть неймовірно пишні булочки з абрикосовим джемом, тут їхній рецепт.