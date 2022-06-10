Неймовірно смачний віденський пиріг з вишнею, використовуємо заморожені ягоди

Як бачимо, це відкритий пиріг і у нас заморожені ягоди. Така випічка вимагає чіткого виконання всіх процесів, інакше ягода може не втриматись і підгоріти на дні, а основа не пропечеться. Ми писали, як цього не допустити.
До цих правил важливо ще одне – це кількість вишні, її потрібно 350 грамів, більше класти не рекомендують.
Рецепт віденського пирога з вишнею
Фудблогерка tanyashpilko нагадує, якщо візьмете форму з невеликим діаметром, вишня може впасти на дно.
Віденський пиріг з вишнею
Віденський пиріг з вишнею
Інгредієнти:
- 200 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- дрібка солі;
- 180 г м'якого вершкового масла;
- 140 г цукру;
- 4 яйця;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 350-400 г вишні без кісточок;
- жменя мигдальних пластівців.
Як приготувати:
- Змішати борошно, розпушувач, сіль. Масло збити з цукром до пишності, по одному ввести яйця, додати ванільний цукор.
- Додати борошно в два прийоми та перемішати до однорідності. Тісто має бути щільним.
- Форму застелити папером для випічки та змастити маслом. Викласти тісто, сверху вишню. Присипати мигдалевими пластівцями.
- Випікати в розігрітій духовці 35-45 хвилин до рум'яності. Готовність перевіряйте в центрі зубочисткою. Дайте пирогу трохи охолонути й посипте цукровою пудрою.
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