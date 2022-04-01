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Вкусные и быстрые маринованные помидоры – простой рецепт

Ирина Маслова
1 апреля, 11:36
Кроме маринада на основе уксуса, растительного масла и сахара, нужны мякоть болгарского перца и совсем немного острого перца

Сегодня существует масса способов замариновать любые овощи максимально быстро. Это касается и корнеплодов, в том числе. О быстрой маринованной свекле мы рассказывали.

Помидоры промаринуются тоже очень быстро. Но чем дольше они будут в этом процессе, тем более пряными и ароматными станут.

Маринованные помидоры / Фото: Depositphotos

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Украинский фудблогер Ольга Матвей взяла мякоть болгарского перца и совсем немного острого перца. Не забудьте убрать из него семена, если не любите слишком острое.

Помидоры перед маринованием нарезаются, это поможет им быть готовыми к подаче как можно быстрее.

Быстрые маринованные помидоры

Быстрые маринованные помидоры / Фото: Ольга Матвей

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Ингредиенты:

  • помидоры – 700 г;
  • растительное масло – 50 мл;
  • вода – 30 мл;
  • уксус 9% – 25 мл;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • соль – 1 ст. л.;
  • красный сладкий перец – 1 шт.;
  • острый перец – 30 г;
  • чеснок – 6 зуб.;
  • укроп, петрушка.

Рецепт очень быстрой моркови по-корейски, она будет готова за 10 минут, читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Для маринада соединить воду, растительное масло и уксус. Добавить соль, сахар и перемешать. Дать настояться.
  2. Натереть на крупной терке мякоть болгарского перца добавить мелко нарезанный острый перец. К перцам выдавить чеснок. Все перемешать.
  3. Мелко нарезать зелень.
  4. Помидоры порезать на четвертинки. Выложить в емкость.
  5. Сверху выложить смесь из чеснока с перцем. Присыпать зеленью.
  6. Полить маринадом. Повторить с остальными помидорами.
  7. Убрать в холодильник на 6-8 часов.

Подробней процесс маринования смотрите в видео от автора рецепта.