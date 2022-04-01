Вкусные и быстрые маринованные помидоры – простой рецепт

Сегодня существует масса способов замариновать любые овощи максимально быстро. Это касается и корнеплодов, в том числе. О быстрой маринованной свекле мы рассказывали.
Помидоры промаринуются тоже очень быстро. Но чем дольше они будут в этом процессе, тем более пряными и ароматными станут.
Маринованные помидоры / Фото: Depositphotos
Украинский фудблогер Ольга Матвей взяла мякоть болгарского перца и совсем немного острого перца. Не забудьте убрать из него семена, если не любите слишком острое.
Помидоры перед маринованием нарезаются, это поможет им быть готовыми к подаче как можно быстрее.
Быстрые маринованные помидоры
Ингредиенты:
- помидоры – 700 г;
- растительное масло – 50 мл;
- вода – 30 мл;
- уксус 9% – 25 мл;
- сахар – 3 ст. л.;
- соль – 1 ст. л.;
- красный сладкий перец – 1 шт.;
- острый перец – 30 г;
- чеснок – 6 зуб.;
- укроп, петрушка.
Рецепт очень быстрой моркови по-корейски, она будет готова за 10 минут, читайте здесь.
Как приготовить:
- Для маринада соединить воду, растительное масло и уксус. Добавить соль, сахар и перемешать. Дать настояться.
- Натереть на крупной терке мякоть болгарского перца добавить мелко нарезанный острый перец. К перцам выдавить чеснок. Все перемешать.
- Мелко нарезать зелень.
- Помидоры порезать на четвертинки. Выложить в емкость.
- Сверху выложить смесь из чеснока с перцем. Присыпать зеленью.
- Полить маринадом. Повторить с остальными помидорами.
- Убрать в холодильник на 6-8 часов.
Подробней процесс маринования смотрите в видео от автора рецепта.