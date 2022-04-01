Вкусные и быстрые маринованные помидоры – простой рецепт

Сегодня существует масса способов замариновать любые овощи максимально быстро. Это касается и корнеплодов, в том числе. О быстрой маринованной свекле мы рассказывали.

Помидоры промаринуются тоже очень быстро. Но чем дольше они будут в этом процессе, тем более пряными и ароматными станут.

Маринованные помидоры / Фото: Depositphotos

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Украинский фудблогер Ольга Матвей взяла мякоть болгарского перца и совсем немного острого перца. Не забудьте убрать из него семена, если не любите слишком острое.

Помидоры перед маринованием нарезаются, это поможет им быть готовыми к подаче как можно быстрее.

Быстрые маринованные помидоры

Быстрые маринованные помидоры / Фото: Ольга Матвей

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Ингредиенты:

помидоры – 700 г;

растительное масло – 50 мл;

вода – 30 мл;

уксус 9% – 25 мл;

сахар – 3 ст. л.;

соль – 1 ст. л.;

красный сладкий перец – 1 шт.;

острый перец – 30 г;

чеснок – 6 зуб.;

укроп, петрушка.

Рецепт очень быстрой моркови по-корейски, она будет готова за 10 минут, читайте здесь.

Как приготовить:

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Для маринада соединить воду, растительное масло и уксус. Добавить соль, сахар и перемешать. Дать настояться. Натереть на крупной терке мякоть болгарского перца добавить мелко нарезанный острый перец. К перцам выдавить чеснок. Все перемешать. Мелко нарезать зелень. Помидоры порезать на четвертинки. Выложить в емкость. Сверху выложить смесь из чеснока с перцем. Присыпать зеленью. Полить маринадом. Повторить с остальными помидорами. Убрать в холодильник на 6-8 часов.

Подробней процесс маринования смотрите в видео от автора рецепта.