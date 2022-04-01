Смачні та швидкі мариновані помідори – простий рецепт

Сьогодні існує безліч способів замаринувати будь-які овочі якнайшвидше. Це стосується і коренеплодів, зокрема. Про швидкі мариновані буряки ми розповідали.
Помідори промаринуються також дуже швидко. Але що довше вони будуть у цьому процесі, то прянішими та ароматнішими стануть.
Гостро-солодкі помідори / Фото: Depositphotos
Українська фудблогерка Ольга Матвій взяла м'якоть болгарського перцю і зовсім трохи гострого перцю. Не забудьте прибрати з нього насіння, якщо не любите надто гостре.
Помідори перед маринуванням нарізаються. Це допоможе їм бути готовими до подачі дуже швидко.
Швидкі мариновані помідори
Інгредієнти:
- помідори – 700 г;
- олія – 50 мл;
- вода – 30 мл;
- оцет 9% – 25 мл;
- цукор – 3 ст. л.;
- сіль – 1 ст. л.;
- червоний солодкий перець – 1 шт.;
- гострий перець – 30 г;
- часник – 6 зуб.;
- кріп петрушка.
Рецепт дуже швидкої моркви по-корейськи, вона буде готова за 10 хвилин, читайте тут.
Як приготувати:
- Для маринаду з'єднати воду, олію та оцет. Додати сіль, цукор та перемішати. Дати настоятись.
- Натерти на великій тертці м'якоть болгарського перцю додати гострий гострий перець. До перців вичавити часник. Усе перемішати.
- Дрібно порізати зелень.
- Помідори нарізати на четвертинки. Викласти у ємність.
- Зверху викласти суміш із часнику з перцем. Присипати зеленню.
- Полити маринадом. Повторити з рештою помідорів.
- Прибрати у холодильник на 6-8 годин.
Детальніше процес маринування дивіться у відео від авторки рецепта.