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Вкусные ленивые голубцы, которые тушатся в сметане – быстрый рецепт

Ирина Маслова
5 февраля, 16:31
Для таких голубцов есть одно общее правило – как можно тоньше нашинковать капусту. Желательно не формировать их большого размера и плотно укладывать в сковороду

Голубцы можно сделать по-всякому. Если не брать традиционные способы.

Можно завернуть начинку в капустные мешочки, а можно вообще ничего не заворачивать, а нарезать капусту и добавить к фаршу.

После приготовления голубцы должны настояться не менее 30 минут / Фото: Depositphotos

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Ленивые голубцы по рецепту nastik._ тушатся в сметане с томатной пастой.

Ленивые голубцы

Голубцы ленивые с мясом и рисом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • ‌ 500 г фарша;
  • ‌ 150 г капусты;
  • ‌ 70 г риса;
  • ‌ 200 г сметаны;
  • ‌ 1 ст. л. томатной пасты;
  • ‌ по 1 шт. лук, морковь, яйцо;
  • ‌ специи.

Здесь собраны 9 важных лайфхаков для вкусных голубцов.

Как приготовить:

  1. Отварить до полуготовности пропаренный рис и очень мелко нарезать капусту.
  2. Нарезать лук, натереть морковь и смешать с фаршем, рисом, капустой, яйцом и специями.
  3. Сформировать тефтели, плотно выложить в сковородку и залить смесью сметаны с томатной пастой и специями.
  4. Готовить 40 минут под крышкой.