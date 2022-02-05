Вкусные ленивые голубцы, которые тушатся в сметане – быстрый рецепт

Голубцы можно сделать по-всякому. Если не брать традиционные способы.

Можно завернуть начинку в капустные мешочки, а можно вообще ничего не заворачивать, а нарезать капусту и добавить к фаршу.

После приготовления голубцы должны настояться не менее 30 минут / Фото: Depositphotos

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Ленивые голубцы по рецепту nastik._ тушатся в сметане с томатной пастой.

Ленивые голубцы

Голубцы ленивые с мясом и рисом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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‌ 500 г фарша;

‌ 150 г капусты;

‌ 70 г риса;

‌ 200 г сметаны;

‌ 1 ст. л. томатной пасты;

‌ по 1 шт. лук, морковь, яйцо;

‌ специи.

Здесь собраны 9 важных лайфхаков для вкусных голубцов.

Как приготовить: