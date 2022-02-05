Смачні ліниві голубці, які тушкуються в сметані – швидкий рецепт

Голубці можна зробити по-різному. Якщо не брати традиційних способів.

Можна загорнути начинку в капустяні мішечки, а можна взагалі нічого не загортати, а нарізати капусту і додати до фаршу.

Після приготування голубці мають настоятися не менше 30 хвилин / Фото: Depositphotos

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Ліниві голубці за рецептом nastik._ тушкуються в сметані з томатною пастою.

Ліниві голубці

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

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‌ 500 г фаршу;

‌ 150 г капусти;

‌ 70 г рису;

‌ 200 г сметани;

‌ 1 ст. л. томатної пасти;

‌ по 1 шт. цибуля, морква, яйце;

‌ спеції.

Тут зібрано 9 важливих лайфхаків для смачних голубців.

Як приготувати: