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Голубцы в мешочках – оригинальный рецепт самого зимнего блюда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
15 декабря, 18:20
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Готовятся традиционным способом, но с интересной формовкой – они завязываются сверху нитью. Эти голубцы не тушатся, а запекаются
Голубцы в мешочках
Голубцы в мешочках / Фото: Домашняя кухня с Дэнни

Голубцы обожают не только в нашей стране. Их также любят в Швейцарии, используя для начинки вяленую говядину или ветчину.

В этих голубцах, точнее, в начинке все, как обычно. Нужен фарш, лук и рис. А вот формируются они в виде мешочков, с помощью нити.

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Авторы рецепта – Домашняя кухня с Дэнни – советуют перед запеканием посыпать голубцы паприкой.

Голубцы в мешочках

Ингредиенты:

  • Листья капусты, предварительно отварить
  • Мясной фарш – 500 г
  • Рис – 200 г
  • Лук – 1 шт.
  • Соль, перец, паприка, тмин, тимьян
  • Растительное масло

Как приготовить:

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  1. Обжарить мелко нарезанный лук 5 минут на среднем огне. Добавить соль и фарш, обжаривать 7 минут.
  2. Добавить рис и обжаривать 10 минут на среднем огне. Приправить черным перцем, паприкой, тмином и тимьяном. Влить 100 мл воды.
  3. Готовить несколько минут. В центр каждого капустного листа положить начинку. Собрать концы капустных листьев и обвязать ниткой.
  4. Выложить в форму для запекания, добавить 300 мл воды.
  5. Сбрызнуть маслом и посыпать паприкой. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 60 минут.
  6. После закипания воды в форме накрыть голубцы фольгой.

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