Голубцы в мешочках – оригинальный рецепт самого зимнего блюда

Готовятся традиционным способом, но с интересной формовкой – они завязываются сверху нитью. Эти голубцы не тушатся, а запекаются

Голубцы в мешочках / Фото: Домашняя кухня с Дэнни

Голубцы обожают не только в нашей стране. Их также любят в Швейцарии, используя для начинки вяленую говядину или ветчину.

В этих голубцах, точнее, в начинке все, как обычно. Нужен фарш, лук и рис. А вот формируются они в виде мешочков, с помощью нити.

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Авторы рецепта – Домашняя кухня с Дэнни – советуют перед запеканием посыпать голубцы паприкой.

Голубцы в мешочках

Ингредиенты:

Листья капусты, предварительно отварить

Мясной фарш – 500 г

Рис – 200 г

Лук – 1 шт.

Соль, перец, паприка, тмин, тимьян

Растительное масло

Как приготовить:

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