Вкусные сырные рулетики – завтрак за 10 минут (видео)

Рулетики на завтрак бывают разными. Они могут быть из яиц с грибной начинкой или сырными из лаваша.

Эти мини-рулеты максимально сырные, сочности им придаст творог и любимая зелень. Солить их не нужно, потому что используется сулугуни. Его можно заменить моцареллой.

Рулетики с сыром на завтрак / Фото: Alina FooDee

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Alina FooDee предлагает два варианта приготовления: обжарить на масле или запечь при 180 градусах.

Сырные рулетики на завтрак

Ингредиенты:

сулугуни – 200 г;

творог – 250 г;

лаваш;

яйца – 2 шт.;

перец, зелень.

Как приготовить:

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Сулугуни натереть. Добавить творог, яйцо и нарезанную зелень. Поперчить. Лаваш нарезать на прямоугольники, распределить начинку и сформировать рулетики. Обжарить или запечь в духовке при 180 градусах 10 минут.

Как легко сформировать рулетики можно увидеть в ролике от автора рецепта.

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