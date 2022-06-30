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Вкусные сырные рулетики – завтрак за 10 минут (видео)

Ирина Маслова
30 июня, 07:01
Нужен лаваш, творог и сулугуни. Рулетики обжариваются или быстро запекаются. Перед этим их нужно смазать желтком

Рулетики на завтрак бывают разными. Они могут быть из яиц с грибной начинкой или сырными из лаваша.

Эти мини-рулеты максимально сырные, сочности им придаст творог и любимая зелень. Солить их не нужно, потому что используется сулугуни. Его можно заменить моцареллой.

Рулетики с сыром на завтрак / Фото: Alina FooDee

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Alina FooDee предлагает два варианта приготовления: обжарить на масле или запечь при 180 градусах.

Сырные рулетики на завтрак

Ингредиенты:

  • сулугуни – 200 г;
  • творог – 250 г;
  • лаваш;
  • яйца – 2 шт.;
  • перец, зелень.

Как приготовить:

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  1. Сулугуни натереть. Добавить творог, яйцо и нарезанную зелень. Поперчить.
  2. Лаваш нарезать на прямоугольники, распределить начинку и сформировать рулетики.
  3. Обжарить или запечь в духовке при 180 градусах 10 минут.

Как легко сформировать рулетики можно увидеть в ролике от автора рецепта.

Рецепт сладких ореховых рулетиков к завтраку читайте здесь.