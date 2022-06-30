Смачні сирні рулетики – сніданок за 10 хвилин (відео)

Рулетики на сніданок бувають різними. Вони можуть бути з яєць з грибною начинкою або сирними з лаваша.

Ці мінірулети максимально сирні, соковиті їм додасть кисломолочний сир і улюблена зелень. Солити їх не потрібно, бо використовується сулугуні. Його можна замінити моцарелою.

Рулетики із сиром на сніданок

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Alina FooDee пропонує два варіянти приготування: обсмажити на олії або запекти за 180 градусів.

Сирні рулетики на сніданок

Інгредієнти:

сулугуні – 200 г;

сир – 250 г;

лаваш;

яйця – 2 шт.;

перець, зелень.

Як приготувати:

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Сулугуні натерти. Додати сир, яйце та нарізану зелень. Поперчити. Лаваш нарізати на прямокутники, розподілити начинку та сформувати рулетики. Обсмажити або запекти в духовці за 180 градусів 10 хвилин.

Як легко сформувати рулетики можна побачити у ролику від авторки рецепта.

Рецепт солодких горіхових рулетиків до сніданку читайте тут.