Вкусный и наваристый суп "Обжорка" – приготовится за 30 минут

Суп на ужин может быть максимально легким, как боннский, а может быть таким, что досыта накормит всю семью. Именно поэтому Калнина Наталья назвала его "Обжоркой".

Суп начинает готовиться в сковороде, а заканчивает – в кастрюле. Воду нужно добавить к уже обжаренным фаршу, моркови и луку.

Суп со сливками и плавленым сыром

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Еще нужны сливки и плавленый сыр, можно обойтись чем-то одним, но вкуснее, как уверяет автор, когда будет и то, и другое. Подавайте с жареными гренками и зеленью.

Суп "Обжорка" с фаршем и плавленым сыром

Суп "Обжорка" с фаршем / Фото: Julia Khalimova/pexels.com

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Ингредиенты на 1,5 литра:

фарш – 250 г;

картофель – 3 шт.;

лук, морковь – по 1 шт.;

зеленый лук;

сыр плавленый – 200 г;

сливки 20% -150 мл;

соль, перец, укроп.

Здесь еще один рецепт быстрого супа – для него нужны консервированные кукуруза и фасоль.

Как приготовить:

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Лук и морковь нарезать мелко, картофель – средними кубиками. Нарезать зеленый лук. Фарш обжарить на растительном масле до испарения жидкости и легкой золотистости, разбивая лопаткой фарш. Добавить зеленый лук, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок. Перемешать и снять с огня. В кастрюле обжарить лук и морковь и обжарить 2-3 минуты. Добавить картофель, фарш и лук с морковью. Залить горячей водой и варить до готовности картофеля Добавить плавленый сыр и довести до вкуса солью и перцем. Перемешать. Влить сливки и добавить укроп. Довести до кипения и снять с огня.

Быстрый и согревающий суп можно приготовить из цветной капусты, его рецепт читайте здесь.