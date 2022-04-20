Быстрый согревающий суп к ужину – рецепт французского с цветной капустой

Называется он крем-суп "Дюбарри" в честь фаворитки Людовика XV. Обязательно понравится тем, кто предпочитает первые блюда со сливочным вкусом

Крем-суп "Дюбарри" / Фото: instagram.com/mattinho17

Почему в честь этой женщины? Есть сведения, что она обожала цветную капусту, и по личной просьбе короля Франции, повар приготовил для мадам Дюбарри этот нежный крем-суп.

К слову, такая красивая история есть не только у этого блюда, мы подробно рассказывали о фасолевом супе, который вот уже больше сотни лет готовят для сенаторов США.

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Для супа нужен бульон, куриный или овощной, и молоко. При подаче украсьте гренками и небольшими соцветиями цветной капусты.

Рецепт воссоздала фудблогер vinegretteblog.

Крем-суп из цветной капусты

Крем-суп из цветной капусты / Фото: instagram.com/restaurantenbas

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Ингредиенты:

1 небольшой кочан цветной капусты;

1 стебель порея (белая часть);

по 40 г муки, сливочного масла;

750 мл бульона;

200 мл молока;

1 желток;

50 мл сливок (можно и без них);

соль, перец, зелень.

Боннский суп для похудения обязательно понравится всем, кто любит овощные первые блюда. Рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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Порей мелко порезать, обжарить в кастрюле на сливочном масле до прозрачности. Добавить муку и готовить еще 3-4 минуты. Капусту разделить на соцветия. К порею влить молоко, хорошо перемешать. Добавить капусту, бульон и снова размешать. Довести до кипения, убавить огонь, варить 25-30 минут. Готовый суп перебить в пюре. Желток соединить со сливками и ввести в суп. Если не используете сливки, можно слегка взбить яйцо и также ввести его в суп. Довести до вкуса солью и перцем. Украсить зеленью.

Если любите гороховый суп, приготовьте наваристый индийский дал.