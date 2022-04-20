Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Творожная паска

Быстрая закуска

Ужин за 30 минут

Как в детстве

Десерт на сковороде

Домашний паштет
СЕГОДНЯ Еда

Быстрый согревающий суп к ужину – рецепт французского с цветной капустой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 апреля, 16:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Называется он крем-суп "Дюбарри" в честь фаворитки Людовика XV. Обязательно понравится тем, кто предпочитает первые блюда со сливочным вкусом
Крем-суп "Дюбарри"
Крем-суп "Дюбарри" / Фото: instagram.com/mattinho17

Почему в честь этой женщины? Есть сведения, что она обожала цветную капусту, и по личной просьбе короля Франции, повар приготовил для мадам Дюбарри этот нежный крем-суп.

К слову, такая красивая история есть не только у этого блюда, мы подробно рассказывали о фасолевом супе, который вот уже больше сотни лет готовят для сенаторов США.

Реклама

Для супа нужен бульон, куриный или овощной, и молоко. При подаче украсьте гренками и небольшими соцветиями цветной капусты.

Рецепт воссоздала фудблогер vinegretteblog.

Крем-суп из цветной капусты

Крем-суп из цветной капусты
Крем-суп из цветной капусты / Фото: instagram.com/restaurantenbas

Реклама

Ингредиенты:

  • 1 небольшой кочан цветной капусты;
  • 1 стебель порея (белая часть);
  • по 40 г муки, сливочного масла;
  • 750 мл бульона;
  • 200 мл молока;
  • 1 желток;
  • 50 мл сливок (можно и без них);
  • соль, перец, зелень.

Боннский суп для похудения обязательно понравится всем, кто любит овощные первые блюда. Рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. Порей мелко порезать, обжарить в кастрюле на сливочном масле до прозрачности. Добавить муку и готовить еще 3-4 минуты.
  2. Капусту разделить на соцветия.
  3. К порею влить молоко, хорошо перемешать. Добавить капусту, бульон и снова размешать. Довести до кипения, убавить огонь, варить 25-30 минут.
  4. Готовый суп перебить в пюре.
  5. Желток соединить со сливками и ввести в суп. Если не используете сливки, можно слегка взбить яйцо и также ввести его в суп.
  6. Довести до вкуса солью и перцем. Украсить зеленью.

Если любите гороховый суп, приготовьте наваристый индийский дал.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Stay with Ukraine
Патриотические яйца на Пасху
Красить
Секреты свежести
Как хранить хлеб?
Узнать
Будете печь паски в этом году?
Готовить
Контроль качества
Как проверить сливочное масло?
Узнать
Рецепт по гороскопу
Что приготовить Львам
Узнать блюдо
Easter holiday
Что должно быть на столе на Пасху
Готовить
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашняя сметана
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять