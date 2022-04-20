Быстрый согревающий суп к ужину – рецепт французского с цветной капустой

Почему в честь этой женщины? Есть сведения, что она обожала цветную капусту, и по личной просьбе короля Франции, повар приготовил для мадам Дюбарри этот нежный крем-суп.
К слову, такая красивая история есть не только у этого блюда, мы подробно рассказывали о фасолевом супе, который вот уже больше сотни лет готовят для сенаторов США.
Для супа нужен бульон, куриный или овощной, и молоко. При подаче украсьте гренками и небольшими соцветиями цветной капусты.
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Рецепт воссоздала фудблогер vinegretteblog.
Крем-суп из цветной капусты
Ингредиенты:
- 1 небольшой кочан цветной капусты;
- 1 стебель порея (белая часть);
- по 40 г муки, сливочного масла;
- 750 мл бульона;
- 200 мл молока;
- 1 желток;
- 50 мл сливок (можно и без них);
- соль, перец, зелень.
Боннский суп для похудения обязательно понравится всем, кто любит овощные первые блюда. Рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Порей мелко порезать, обжарить в кастрюле на сливочном масле до прозрачности. Добавить муку и готовить еще 3-4 минуты.
- Капусту разделить на соцветия.
- К порею влить молоко, хорошо перемешать. Добавить капусту, бульон и снова размешать. Довести до кипения, убавить огонь, варить 25-30 минут.
- Готовый суп перебить в пюре.
- Желток соединить со сливками и ввести в суп. Если не используете сливки, можно слегка взбить яйцо и также ввести его в суп.
- Довести до вкуса солью и перцем. Украсить зеленью.
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