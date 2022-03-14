Вкусный турецкий хлеб на сковороде – легкий рецепт, яйца не нужны

Домашний хлеб – это не только долгая расстойка, вымешивание и выпекание. Отличный хлеб можно приготовить на сковороде, причем яйца не нужны.

Правда, здесь нужно дать тесту время, оно должно постоять в тепле 30-40 минут. В процессе жарки лепешки хорошо поднимаются, но потом немного потеряют объемы.

Домашний турецкий хлеб / Фото: instagram.com/tut_vkusno_saika/

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Этот рецепт нашли на канале Lina'nın Yemek Tarifleri. Авторы этого хлеба, перед тем, как его подавать, предлагают смазать каждую лепешку сливочным маслом.

Домашний турецкий хлеб

Домашний турецкий хлеб / Фото: Lina'nın Yemek Tarifleri

Ингредиенты:

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по 300 мл воды и молока;

по 1 ст. л. сухих дрожжей, сахара;

840 г муки;

1 ч. л. соли.

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Как приготовить:

В теплой воде развести молоко и дрожжи. Добавить сахар и перемешать. Добавить просеянную муку и соль. Замесить мягкое тесто, оно не должно липнуть к рукам. Накрыть тесто и оставить в тепле на 40 минут. Разделить на части, раскатать в лепешки толщиной 2 см. Обжарить с двух сторон, по желанию смазать растопленным сливочным маслом.

Как замесить тесто для этого домашнего хлеба – смотрите в ролике.