Вкусный турецкий хлеб на сковороде – легкий рецепт, яйца не нужны

Домашний хлеб – это не только долгая расстойка, вымешивание и выпекание. Отличный хлеб можно приготовить на сковороде, причем яйца не нужны.
Правда, здесь нужно дать тесту время, оно должно постоять в тепле 30-40 минут. В процессе жарки лепешки хорошо поднимаются, но потом немного потеряют объемы.
Домашний турецкий хлеб / Фото: instagram.com/tut_vkusno_saika/
Этот рецепт нашли на канале Lina'nın Yemek Tarifleri. Авторы этого хлеба, перед тем, как его подавать, предлагают смазать каждую лепешку сливочным маслом.
Домашний турецкий хлеб
Домашний турецкий хлеб / Фото: Lina'nın Yemek Tarifleri
Ингредиенты:
- по 300 мл воды и молока;
- по 1 ст. л. сухих дрожжей, сахара;
- 840 г муки;
- 1 ч. л. соли.
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Как приготовить:
- В теплой воде развести молоко и дрожжи. Добавить сахар и перемешать.
- Добавить просеянную муку и соль. Замесить мягкое тесто, оно не должно липнуть к рукам.
- Накрыть тесто и оставить в тепле на 40 минут.
- Разделить на части, раскатать в лепешки толщиной 2 см.
- Обжарить с двух сторон, по желанию смазать растопленным сливочным маслом.
Как замесить тесто для этого домашнего хлеба – смотрите в ролике.