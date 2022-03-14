Смачний турецький хліб на сковороді – легкий рецепт, яйця не потрібні

Домашній хліб – це не лише тривале вистоювання, вимішування та випікання. Чудовий хліб можна приготувати на сковороді, причому яйця не потрібні.
Правда, тут потрібно дати тісту час, він має постояти у теплі 30-40 хвилин. У процесі смаження коржики добре піднімаються, але потім трохи втратить об'єми.
Домашній турецький хліб / Фото: instagram.com/tut_vkusno_saika/
Цей рецепт знайшли на каналі Lina'nın Yemek Tarifleri. Автори цього хліба, після того, як його подавати, пропонують змастити кожен коржик вершковим маслом.
Домашній турецький хліб
Домашній турецький хліб / Фото: Lina'nın Yemek Tarifleri
Інгредієнти:
- по 300 мл води та молока;
- за 1 ст. л. сухих дріжджів, цукру;
- 840 г борошна;
- 1 ч. л. солі.
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Як приготувати:
- У теплій воді розвести молоко та дріжджі. Додати цукор і перемішати.
- Додати просіяне борошно та сіль. Замісити м'яке тісто, воно не має липнути до рук.
- Накрити тісто і залишити у теплі на 40 хвилин.
- Розділити на частини, розкачати в коржики завтовшки 2 см.
- Обсмажити з двох боків, за бажанням змастити розтопленим вершковим маслом.
Як замісити тісто для цього домашнього хліба – дивіться у ролику.