Вкусный ужин за 25 минут – нужны филе, кускус, половина лимона и зелень (видео)

Это когда хочется чего-то нового, а макароны и всевозможные запеканки с рисом немного приелись.
Удобство кускуса в том, что его не нужно варить, он распарится, когда попадет к обжаренной с овощами курице.
Кускус с курицей - рецепт ужина за 25 минут / Фото: instagram.com/olga_ya_ga
Остается только накрыть крышкой и подождать пять минут. Перед подачей ужин нужно полить лимонным соком и подавать с зеленью.
Кускус с курицей
Кускус с курицей / Фото: instagram.com/olga_ya_ga
Ингредиенты:
- кускус – 170 г;
- куриное филе – 600 г;
- морковь – 200 г;
- лук – 150 г;
- нут консервированный – 350 г;
- курага – 100 г
- цедра и сок половины лимона;
- кинза, зелень;
- тмин, корица молотая, перец, соль;
- вода – 500 мл.
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Как приготовить:
- Филе нарезать, обжарить на растительном масле 3-4 минуты. Переложить на тарелку.
- Лук нарезать мелко, морковь – кольцами и обжарить в этой же сковороде 5-6 минут. Затем добавить все специи, и курагу.
- Натереть цедру половины лимона, добавить нут и курицу. Залить горячей водой, поперчить, посолить и довести до кипения.
- Всыпать кускус, перемешать. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить на 5 минут.
- Перед подачей полит соком лимона и украсить зеленью.
Подробный процесс приготовления этого ужина можно посмотреть в видео.