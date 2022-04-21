Воздушные и быстрые пышки на завтрак – замешиваются на кефире

Такой вид теста и способ его приготовления (обжаривание) очень удобный, тем более когда нет особо времени что-то готовить по утрам.

А еще пышки – это теплое воспоминание о бабушках и детстве в целом.

Быстрые пышки на завтрак / Фото: instagram.com/natalia_plenis/

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Итак, все ингредиенты не должны быть холодными, кефир даже можно немного подогреть. Тесту не нужна расстойка, как только оно будет замешено, можно раскатывать.

Пышки не сладкие, их можно есть вместо хлеба или с чаем, намазав на них варенье.

Рецепт нашли на канале Очень Вкусно!

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Пышки на кефире

Пышки на завтрак / Фото: Очень Вкусно!

Ингредиенты:

кефир (теплый) – 500 мл;

сода – 0,5 ч. л.;

масло растительное – 50 мл;

яйцо;

щепотка соли;

сахар – 50 г;

мука – 600 г.

В Марокко тоже есть свои пышки или лепешки. Готовят их из манки и самых разных овощей. Рецепт читайте здесь.

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Как приготовить:

Теплый кефир соединить с растительным маслом, сахаром, солью и содой. Перемешать. Вбить яйцо и еще раз перемешать венчиком. Частями добавить просеянную муку. Замесить мягкое тесто, слегка вымесить на поверхности. Разделить на равные части. Раскатать толщиной до 1 см. Обжарить на разогретом масле, выложить на бумажную салфетку.

Подробнее о замесе теста для этих пышек смотрите в видео.

В Грузии по утрам жарят лепешки мчади, для них нужна кукурузная мука.