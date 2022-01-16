Воздушные и нежные магдаленас – рецепт испанских кексов

Кексы настолько удобная выпечка, что приготовить их, похожие на облако, можно даже из просроченного йогурта.

Магдаленас из Испании и выпекаются на оливковом масле и молоке с добавлением в тесто цедры одного лимона.

Испанские кексы магдаленас / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Уже понятно, каким невероятным ароматом и какой палитрой вкусов обладает эта выпечка.

Идеально, если перед тем, как тесто попадет в формы, оно побудет в холодильнике минимум час.

Этот рецепт от фудблогера vinegretteblog.

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Испанские кексы магдаленас

Ингредиенты:

4 яйца;

300 г сахара плюс для посыпки;

240 мл молока;

120 мл оливкового масла;

цедра одного лимона;

315 г муки;

2 ст. л. разрыхлителя.

В Испании гордятся еще одним интересными пирогом – "Сантьяго". Он готовится с добавлением миндальной муки.

Как приготовить:

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