Воздушные и нежные магдаленас – рецепт испанских кексов

Кексы настолько удобная выпечка, что приготовить их, похожие на облако, можно даже из просроченного йогурта.
Магдаленас из Испании и выпекаются на оливковом масле и молоке с добавлением в тесто цедры одного лимона.
Испанские кексы магдаленас / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Уже понятно, каким невероятным ароматом и какой палитрой вкусов обладает эта выпечка.
Идеально, если перед тем, как тесто попадет в формы, оно побудет в холодильнике минимум час.
Этот рецепт от фудблогера vinegretteblog.
Испанские кексы магдаленас
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 300 г сахара плюс для посыпки;
- 240 мл молока;
- 120 мл оливкового масла;
- цедра одного лимона;
- 315 г муки;
- 2 ст. л. разрыхлителя.
В Испании гордятся еще одним интересными пирогом – "Сантьяго". Он готовится с добавлением миндальной муки.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Яйца взбить с сахаром до пышности. Взбивая, ввести струей молоко, масло, затем – цедру лимона.
- Муку соединить с разрыхлителем и ввести порциями в яично-молочную смесь.
- Заполнить формы на 2/3, каждый кекс посыпать сахаром, чтобы получалась небольшая горка по центру.
- Выпекать около 20 минут. Готовые кексы снова посыпать сахаром.