Повітряні та ніжні магдаленас – рецепт іспанських кексів

Кекси настільки зручна випічка, що приготувати їх, схожі на хмаринку, можна навіть із зіпсованого йогурту.
Магдаленас з Іспанії та випікаються на оливковій олії та молоці з додаванням у тісто цедри одного лимона.
Іспанські кекси магдаленас / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Уже зрозуміло, який неймовірний аромат і яку палітру смаків має ця випічка.
Ідеально, якщо перед тим, як тісто потрапить у форми, воно побуде в холодильнику мінімум годину.
Цей рецепт від фудблогерки vinegretteblog.
Іспанські кекси магдаленас
Інгредієнти:
- 4 яйця;
- 300 г цукру плюс для посипання;
- 240 мл молока;
- 120 мл оливкової олії;
- цедра одного лимона;
- 315 г борошна;
- 2 ст. л. розпушувача.
В Іспанії пишаються ще одним цікавим пирогом – "Сантьяго". Він готується з додаванням мигдального борошна.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Яйця збити з цукром до пишності. Збиваючи, ввести струмком молоко, олію, потім – цедру лимона.
- Борошно з'єднати з розпушувачем та ввести порціями в яєчно-молочну суміш.
- Заповнити форми на 2/3, кожен кекс посипати цукром, щоб була невелика гірка по центру.
- Випікати близько 20 хвилин. Готові кекси знову посипати цукром.