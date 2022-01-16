Повітряні та ніжні магдаленас – рецепт іспанських кексів

Кекси настільки зручна випічка, що приготувати їх, схожі на хмаринку, можна навіть із зіпсованого йогурту.

Магдаленас з Іспанії та випікаються на оливковій олії та молоці з додаванням у тісто цедри одного лимона.

Іспанські кекси магдаленас / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Реклама

Уже зрозуміло, який неймовірний аромат і яку палітру смаків має ця випічка.

Ідеально, якщо перед тим, як тісто потрапить у форми, воно побуде в холодильнику мінімум годину.

Цей рецепт від фудблогерки vinegretteblog.

Реклама

Іспанські кекси магдаленас

Інгредієнти:

4 яйця;

300 г цукру плюс для посипання;

240 мл молока;

120 мл оливкової олії;

цедра одного лимона;

315 г борошна;

2 ст. л. розпушувача.

В Іспанії пишаються ще одним цікавим пирогом – "Сантьяго". Він готується з додаванням мигдального борошна.

Як приготувати:

Реклама