Воздушный баварский десерт за 15 минут – нужны молоко, три яйца и сметана

Еще этот десерт называют баварским кремом, это действительно невероятно нежная субстанция. В рецепте используется желатин, что перекликается с красивым "Битым стеклом".
Кстати, к баварскому десерту тоже можно добавить кусочки фруктов и тертый шоколад. Но, как говорит фудблогер РЕЦЕПТЫ НАТАЛИ, и без дополнительных ингредиентов все получится очень вкусно.
Рецепт баварского десерта
Можно использовать тетрапак из-под молока. Так десерт получится прямоугольным, но это изысканное сливочное угощение может быть абсолютно разных форм.
Баварский десерт
Ингредиенты:
- молоко – 300 мл;
- желтки – 3 шт.;
- сахар – 3 ст. л.;
- ванильный сахар – пакетик;
- сметана – 350 г;
- желатин быстрорастворимый – 20 г.
Кстати, яичные белки можно использовать в приготовлении ужина – обжарить в них куриное филе.
Как приготовить:
- Залить желатин частью молока от общего количества. Перемешать и оставить для набухания.
- В сотейнике соединить желтки и сахар, перетереть вилкой. Влить молоко. Прогреть, а потом довести до кипения, помешивая. Когда появятся пузырьки, снять с огня.
- Добавить желатин и тщательно перемешать до однородности. Немного остудить.
- В сметану добавить сахар, перемешать и влить до яичной смеси, снова перемешать.
- Вылить в форму, накрыть пленкой и отправить в морозилку.
Как готовит баварский крем автор рецепта – смотрите в видео.
В восточных странах готовят басбусу, или арабский манник. Как это сделать – читайте здесь.