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Воздушный и праздничный – рецепт отрывного пирога с яблочно-коричной начинкой

Ирина Маслова
20 февраля, 08:55
Отрывной, потому что формуется в виде нескольких рулетов, соединенных между собой. Тесто дрожжевое, будет подниматься чуть больше часа

Пироги бывают очень непредсказуемыми. Совершенный во всех смыслах бостонский пирог таким назвать сложно, внешне он, как торт. Но так сложилось исторически и называют его именно пирогом.

И бывают отрывные пироги. Очень удобно: резать ничего не нужно – взял кусочек и оторвал.

Отрывной пирог с яблоками / Фото: Очень Вкусно!

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После прописанных этапов приготовления будет видео, где очень просто объясняется, как это яблочное чудо нужно формировать перед выпеканием.

Автор рецепта tanyra_life советует смазать еще горячий пирог сиропом из сахара и кипятка.

Отрывной пирог с яблоками

Отрывной пирог с яблоками / Фото: instagram.com/tanyra_life/

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Ингредиенты для опары:

  • молоко -320 г;
  • сухие дрожжи – 7 г;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • мука – 2 ст. л.

Для теста:

  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 120 г;
  • соль – щепотка;
  • ванилин;
  • масло сливочное – 60 г;
  • масло подсолнечное, 50 г;
  • мука – 600-650 г.

Для начинки:

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  • яблоки – 2 шт.;
  • сахар – 1-2 ст. л.;
  • масло сливочное -15 г;
  • корица.

Здесь найдете рецепт крымскотатарского пирога кобете, которым когда-то кормили воинов.

Как приготовить:

  1. Смешать теплое молоко, сахар, муку и дрожжи. Накрыть пленкой, поставить на 15 минут в теплое место.
  2. В готовую опару добавить яйцо, сахар, ванилин, растопленное сливочное масло и подсолнечное масло.
  3. Частями ввести муку, каждый раз хорошо перемешивая. Замесить нетугое мягкое тесто.
  4. Накрыть тесто и оставить на один час в теплом месте. Обмять и оставить еще на 30 минут.
  5. Для начинки яблоки нарезать кубиками. В сковороде растопить сливочное масло и обжарить яблоки, с сахаром и корицей в течение 5-7 минут.
  6. Тесто разделить на 15 частей. Скатать шарики. Один будет серединкой, остальные раскатать, выложить начинку и свернуть.
  7. Выложить на противень, накрыть и дать постоять 20 минут.
  8. Выпекать при 180 градусах 20-25 минут.

Как формировать пирог перед выпечке – смотрите в видео.