Воздушный и праздничный – рецепт отрывного пирога с яблочно-коричной начинкой

Пироги бывают очень непредсказуемыми. Совершенный во всех смыслах бостонский пирог таким назвать сложно, внешне он, как торт. Но так сложилось исторически и называют его именно пирогом.

И бывают отрывные пироги. Очень удобно: резать ничего не нужно – взял кусочек и оторвал.

Отрывной пирог с яблоками / Фото: Очень Вкусно!

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После прописанных этапов приготовления будет видео, где очень просто объясняется, как это яблочное чудо нужно формировать перед выпеканием.

Автор рецепта tanyra_life советует смазать еще горячий пирог сиропом из сахара и кипятка.

Отрывной пирог с яблоками

Отрывной пирог с яблоками / Фото: instagram.com/tanyra_life/

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Ингредиенты для опары:

молоко -320 г;

сухие дрожжи – 7 г;

сахар – 1 ст. л.;

мука – 2 ст. л.

Для теста:

яйцо – 1 шт.;

сахар – 120 г;

соль – щепотка;

ванилин;

масло сливочное – 60 г;

масло подсолнечное, 50 г;

мука – 600-650 г.

Для начинки:

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яблоки – 2 шт.;

сахар – 1-2 ст. л.;

масло сливочное -15 г;

корица.

Здесь найдете рецепт крымскотатарского пирога кобете, которым когда-то кормили воинов.

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Как приготовить:

Смешать теплое молоко, сахар, муку и дрожжи. Накрыть пленкой, поставить на 15 минут в теплое место. В готовую опару добавить яйцо, сахар, ванилин, растопленное сливочное масло и подсолнечное масло. Частями ввести муку, каждый раз хорошо перемешивая. Замесить нетугое мягкое тесто. Накрыть тесто и оставить на один час в теплом месте. Обмять и оставить еще на 30 минут. Для начинки яблоки нарезать кубиками. В сковороде растопить сливочное масло и обжарить яблоки, с сахаром и корицей в течение 5-7 минут. Тесто разделить на 15 частей. Скатать шарики. Один будет серединкой, остальные раскатать, выложить начинку и свернуть. Выложить на противень, накрыть и дать постоять 20 минут. Выпекать при 180 градусах 20-25 минут.

Как формировать пирог перед выпечке – смотрите в видео.