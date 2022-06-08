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Всегда пышный омлет на завтрак – он не жарится и не запекается

Ирина Маслова
8 июня, 07:01
Это омлет варится. Причем смешивать ингредиенты нужно очень осторожно и вилкой. По вкусу добавьте свежую зелень

Если уж и готовить омлет, то готовить его, как в детском саду. То есть максимально пышным.

Чтобы достичь этого, нужна все-таки духовка, на сковороде он часто опадает. На канале Cakes & Cooking нашли способ добиться не только невероятной пышности, но и интересной формы.

Пышный омлет из двух ингредиентов

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Омлет готовится на водяной бане и получает форму емкости, в которой он будет "париться". Единственный инструмент, которым нужно пользоваться – вилка. Миксером взбивать нельзя.

Пышный омлет из двух ингредиентов

Что нужно:

  • яйца – 4 шт.;
  • молоко – 250 г;
  • соль, зелень.

Как приготовить:

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  1. Яйца взбить вилкой. Добавить молоко и снова слегка перемешать вилкой.
  2. Посолить по вкусу, добавить нарезанную зелень. Перелить в жаростойкую миску.
  3. Закипятить воду, опустить миску с яичной массой. Готовить под закрытой крышкой на стабильном огне выше среднего.
  4. Достать из емкости с помощью лопатки.

Подробней об этом пышном омлете смотрите в видео ниже.

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