Взбить гречку с яйцами, добавить обжаренные лук и морковь – рецепт вкусного обеда

В чем удобство такого рода рецептов – прежде всего в том, что нужны продукты, запасы которых есть наверняка. Например, если есть грибы, то можно приготовить итальянское блюдо гречотто.

Здесь вареная гречка смешивается с яйцами, обжаренными овощами и превращается в гречаники.

Рецепт вкусного обеда из гречки / Фото: SUPER KELINCHAK

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На канале SUPER KELINCHAK предлагают подавать их с соусом, как его сделать – увидите в ролике ниже.

Гречаники с луком и морковью

Ингредиенты:

гречка – 300 г;

вода – 500 мл;

яйцо – 3 шт.;

лук, морковь – по 1 шт.;

сметана – 3 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика;

панировочные сухари;

соль, перец и специи – по вкусу.

Еще один простой рецепт гречаников, которые подаются со сметанно-чесночным соусом, найдете здесь.

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Как приготовить:

Гречку тщательно промыть. Отварить до готовности на среднем огне. Лук нарезать, морковь натереть. Обжарить до золотистого цвета. В гречку вбить яйца и перемешать с помощью блендера. Добавить лук с морковью, сметану, пропущенный через пресс чеснок и все специи. Перемешать. Сформировать гречаники, обвалять в сухарях и обжарить до готовности.

Как сделать этот вкусный обед – смотрите в этом ролике.