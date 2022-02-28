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Взбить гречку с яйцами, добавить обжаренные лук и морковь – рецепт вкусного обеда

Ирина Маслова
28 февраля, 11:49
Взбивать гречку с яйцами лучше с помощью блендера. Можно вилкой, но тогда это займет чуть больше времени. Если в доме есть немного сметаны, обязательно добавьте и ее

В чем удобство такого рода рецептов – прежде всего в том, что нужны продукты, запасы которых есть наверняка. Например, если есть грибы, то можно приготовить итальянское блюдо гречотто.

Здесь вареная гречка смешивается с яйцами, обжаренными овощами и превращается в гречаники.

Рецепт вкусного обеда из гречки / Фото: SUPER KELINCHAK

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На канале SUPER KELINCHAK предлагают подавать их с соусом, как его сделать – увидите в ролике ниже.

Гречаники с луком и морковью

Ингредиенты:

  • гречка – 300 г;
  • вода – 500 мл;
  • яйцо – 3 шт.;
  • лук, морковь – по 1 шт.;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • панировочные сухари;
  • соль, перец и специи – по вкусу.

Еще один простой рецепт гречаников, которые подаются со сметанно-чесночным соусом, найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Гречку тщательно промыть. Отварить до готовности на среднем огне.
  2. Лук нарезать, морковь натереть. Обжарить до золотистого цвета.
  3. В гречку вбить яйца и перемешать с помощью блендера.
  4. Добавить лук с морковью, сметану, пропущенный через пресс чеснок и все специи. Перемешать.
  5. Сформировать гречаники, обвалять в сухарях и обжарить до готовности.

Как сделать этот вкусный обед – смотрите в этом ролике.