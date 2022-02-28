Яблочные фриттеры – рецепт пышной и хрустящей выпечки

О фриттерах можно сказать – оладьи да не те. Тесто для оладий ближе к редкому. Для фриттеров – более густое, но не плотное.
Обычно дополнительные ингредиенты для оладий натираются как можно мельче, например, для морковных. Для фриттеров эти ингредиенты нарезаются крупно.
Яблочные фриттеры / Фото: instagram.com/theoriginaldish
Жарить их нужно в большом количестве масле. По своей текстуре фриттеры похожи на пончики.
В рецепте от perchinku_v_nachinku присутствует кокосовая стружка. Если она есть, обязательно добавьте по вкусу.
Яблочные фриттеры
Яблочные фриттеры / Фото: instagram.com/perchinku_v_nachinku
Ингредиенты:
- 160 г муки;
- 80 мл молока;
- 1 ст. л. сахара;
- 2 ч. л разрыхлителя;
- 1 ч. л. корицы;
- 1 яйцо;
- 2 яблока;
- щепотка соли;
- сахарная пудра.
Здесь есть рецепт сытных оладий с курицей и овощами.
Как приготовить:
- Яблоки почистить, мелко нарезать. Смешать муку, сахар, корицу, разрыхлитель, соль. Добавить молоко, взбитое вилкой яйцо, яблоки и хорошо перемешать.
- На сковороде разогреть большое количество масла, с помощью ложки выложить фриттеры. Вторую сторону обжаривать под крышкой.
- Выложить на бумажные полотенца. При подаче украсить сахарной пудрой.