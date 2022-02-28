Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Яблочные фриттеры – рецепт пышной и хрустящей выпечки

Ирина Маслова
28 февраля, 09:39
Масла для обжаривания нужно чуть меньше, чем для пончиков. Яблоки нарезаются крупным кубиком

О фриттерах можно сказать – оладьи да не те. Тесто для оладий ближе к редкому. Для фриттеров – более густое, но не плотное.

Обычно дополнительные ингредиенты для оладий натираются как можно мельче, например, для морковных. Для фриттеров эти ингредиенты нарезаются крупно.

Яблочные фриттеры / Фото: instagram.com/theoriginaldish

Реклама

Жарить их нужно в большом количестве масле. По своей текстуре фриттеры похожи на пончики.

В рецепте от perchinku_v_nachinku присутствует кокосовая стружка. Если она есть, обязательно добавьте по вкусу.

Яблочные фриттеры

Яблочные фриттеры / Фото: instagram.com/perchinku_v_nachinku

Реклама

Ингредиенты:

  • 160 г муки;
  • 80 мл молока;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 2 ч. л разрыхлителя;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 1 яйцо;
  • 2 яблока;
  • щепотка соли;
  • сахарная пудра.

Здесь есть рецепт сытных оладий с курицей и овощами.

Как приготовить:

Реклама
  1. Яблоки почистить, мелко нарезать. Смешать муку, сахар, корицу, разрыхлитель, соль. Добавить молоко, взбитое вилкой яйцо, яблоки и хорошо перемешать.
  2. На сковороде разогреть большое количество масла, с помощью ложки выложить фриттеры. Вторую сторону обжаривать под крышкой.
  3. Выложить на бумажные полотенца. При подаче украсить сахарной пудрой.