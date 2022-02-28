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Яблучні фритери – рецепт пишної та хрумкої випічки

Ірина Маслова
28 лютого, 09:39
Олії для смаження потрібно трохи менше, ніж для пончиків. Яблука нарізаються крупним кубиком

Про фритери можна сказати – оладки та не ті. Тісто для оладок ближче до рідкого Для фритерів – густіше, але не щільне.

Зазвичай додаткові інгредієнти для оладок натираються якомога дрібніше, наприклад, для морквяних. Для фритерів ці інгредієнти крупно нарізаються.

Яблучні фритери / Фото: instagram.com/theoriginaldish

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Смажити їх треба у великій кількості олії. За своєю текстурою фритери схожі на пончики.

У рецепті від perchinku_v_nachinku присутня кокосова стружка. Якщо вона є, обов'язково додайте за смаком.

Яблучні фритери

Яблучні фритери / Фото: instagram.com/perchinku_v_nachinku

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Інгредієнти:

  • 160 г борошна;
  • 80 мл молока;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 2 ч. л розпушувача;
  • 1 ч. л. кориці;
  • 1 яйце;
  • 2 яблука;
  • дрібка солі;
  • цукрова пудра.

Тут є рецепт ситних оладок з куркою та овочами.

Як приготувати:

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  1. Яблука почистити, дрібно нарізати. Змішати борошно, цукор, корицю, розпушувач, сіль. Додати молоко, збите виделкою яйце, яблука та добре перемішати.
  2. На сковороді розігріти велику кількість олії, за допомогою ложки викласти фритери. Другий бік обсмажувати під кришкою.
  3. Викласти на паперові рушники. При подачі прикрасити цукровою пудрою.