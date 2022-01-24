Яблоки по-киевски – рецепт легкого десерта из кулинарной книги 1982 года

Познакомимся с быстрым десертом из "Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий" 1982 года выхода. Примерно в этом же году, но в другой книге, был напечатан еще один десерт – "Наташкин пирог".
Яблоки по-киевски, как предлагалось тогда, запекаются с вареньем. С каким именно – не указано. Есть предположение, что все-таки это яблочное.
Яблоки по-киевски (запеченные) / Фото: instagram.com/vkusno_pryano/
Интересный соус для десерта. Желтки нужно растереть с сахаром, белки – со сметаной, а потом соединить обе жидкие смеси.
В книге предлагают украсить уже готовые яблоки рафинадной пудрой. Если ее использовать не хочется, можно взять корицу.
Яблоки по-киевски (запеченные)
Ингредиенты:
- 5 шт. яблок;
- варенье;
- 100 г сметаны;
- 2 яйца;
- 50 г сахара;
- лимонная кислота;
- 30 г муки;
- сахарная пудра.
Здесь узнаете еще об одном интересном применении яблок – рисово-творожной запеканке.
Как приготовить:
- Яблоки, очищенные от кожицы, с удаленной сердцевиной бланшировать до полуготовности в подкисленной горячей воде. Выложить в форму для запекания. Внутрь – варенье по половине чайной ложки или по вкусу.
- Для соуса желтки растереть с сахаром, отдельно взбить белки и сметану. Соединить жидкие смеси и добавить муку. Перемешать.
- Залить яблоки яично-сметанным соусом и запекать при 160 градусах до готовности. Украсить сахарной пудрой.