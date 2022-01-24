Яблоки по-киевски – рецепт легкого десерта из кулинарной книги 1982 года

Познакомимся с быстрым десертом из "Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий" 1982 года выхода. Примерно в этом же году, но в другой книге, был напечатан еще один десерт – "Наташкин пирог".

Яблоки по-киевски, как предлагалось тогда, запекаются с вареньем. С каким именно – не указано. Есть предположение, что все-таки это яблочное.

Яблоки по-киевски (запеченные) / Фото: instagram.com/vkusno_pryano/

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Интересный соус для десерта. Желтки нужно растереть с сахаром, белки – со сметаной, а потом соединить обе жидкие смеси.

В книге предлагают украсить уже готовые яблоки рафинадной пудрой. Если ее использовать не хочется, можно взять корицу.

Яблоки по-киевски (запеченные)

Яблоки по-киевски (запеченные) / Фото: instagram.com/indiraverdi/

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Ингредиенты:

5 шт. яблок;

варенье;

100 г сметаны;

2 яйца;

50 г сахара;

лимонная кислота;

30 г муки;

сахарная пудра.

Здесь узнаете еще об одном интересном применении яблок – рисово-творожной запеканке.

Как приготовить:

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