Яичные рулеты с грибами и лавашем – отличный завтрак, можно брать с собой

Этот завтрак очень похож на японский омлет тамагояки. Но можно предположить, что рулетики сытнее. Дело в том, что на яйца с овощами нужно положить лист лаваша, немного придавить, а потом обжарить с другой стороны.

Как только все слегка остынет, скрутите в рулет. Помидоры и грибы нарежьте очень тонко, между ними поместите немного тертого сыра.

Яичный рулет с лавашем и овощами - рецепт к завтраку / Фото: Depositphotos

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Рецепт со страницы recipes_by_emelyanenko.

Яичные рулетики с грибами и лавашем

Яичные рулетики с грибами и лавашем / Фото: instagram.com/recipes_by_emelyanenko/

Ингредиенты:

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яйца – 4 шт.;

лаваш;

шампиньоны – 2 шт.;

помидор – 1 шт.;

немного твердого тертого сыра;

зеленый лук, петрушка, сливочное масло.

Как приготовить:

В миску разбить яйца. Добавить соль и перец, хорошо взбить венчиком. Тонко нарезать грибы и помидор. Лук мелко нарезать. На разогретую сковороду отправить небольшой кусочек сливочного масла и, как только масло растопится, залить взбитые яйца. Сразу же в сковороду отправить грибы, томаты и сыр. Сверху посыпать зеленью, накрыть листом лаваша и немного придавить. Жарить одну минуту. Перевернуть и жарить с другой стороны, примерно две минуты. Свернуть в рулет.

Если любите полезные сладкие перекусы, попробуйте рулет из лаваша, творога и ягод.