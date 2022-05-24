Яєчні рулети з грибами та лавашем – чудовий сніданок, можна брати із собою

Цей сніданок дуже схожий на японський омлет тамагоякі. Але можна припустити, що рулетики ситніші. Справа в тому, що на яйця з овочами потрібно покласти лист лаваша, трохи придавити, а потім обсмажити з іншого боку.
Щойно все трохи охолоне, скрутіть у рулет. Помідори та гриби наріжте дуже тонко, поміж ними помістіть трохи тертого сиру.
Яєчний рулет з лавашем та овочами - рецепт до сніданку
Рецепт зі сторінки recipes_by_emelyanenko.
Яєчні рулетики з грибами та лавашем
Яєчні рулетики з грибами та лавашем
Інгредієнти:
- яйця – 4 шт.;
- лаваш;
- печериці – 2 шт.;
- помідор – 1 шт.;
- трохи твердого тертого сиру;
- зелена цибуля, петрушка, вершкове масло.
Як приготувати:
- У миску розбити яйця. Додати сіль та перець, добре збити вінчиком. Тонко нарізати гриби та помідор. Цибулю дрібно нарізати.
- На розігріту сковороду відправити невеликий шматочок вершкового масла та щойно масло розтопиться залити збиті яйця. Одразу ж у сковороду відправити гриби, томати та сир. Зверху посипати зеленню, накрити листом лаваша та трохи придавити. Смажити одну хвилину.
- Перевернути та смажити з іншого боку приблизно дві хвилини. Згорнути у рулет.
Якщо любите корисні солодкі перекушування, спробуйте рулет із лаваша, сиру та ягід.