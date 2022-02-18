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Молочный хлеб хоккайдо – рецепт сочной выпечки

Ирина Маслова
18 февраля, 10:56
Особенность – молочная заварка. Именно она подарит хлебу яркий сливочный вкус. Заготовки нужно будет раскатать и скрутить в рулеты

Благодаря экстравоздушному хлебу шокупану мы убедились, что в искусстве выпекания хлеба японцы могут давно соревноваться, например, с итальянцами.

Хокхайдо – это сочный хлеб, выпекается на специальной заварке тенгджонг. Заварка должна постоять в холоде несколько часов.

Японский молочный хлеб хоккайдо / Фото: іnstagram.com/thekitchenbachelor

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Говорят, что когда-то в Японии для хоккайдо бралось молоко от коров, которые паслись на лавандовых полях.

Общее время замешивания, как говорит опытная хозяйка Ольга Шобутинская, составит 25-30 минут. Расстойка теста займет около трех часов.

Японский молочный хлеб хоккайдо

Японский хлеб хоккайдо / Фото: instagram.com/foodgeek.dk

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Для заварки:

  • 20 г пшеничной муки высшего сорта;
  • 100 мл воды.

Для теста:

  • заварка;
  • 350 г пшеничной муки;
  • 35 г сахара;
  • 7 г соли;
  • 1 большое яйцо;
  • 110 мл молока;
  • 10 г сухого молока;
  • 5 г сухих быстрых дрожжей;
  • 30 г сливочного масла комнатной температуры.

Для смазывания:

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  • 1 яйцо;
  • 1,5 ст. л. молока.

Здесь найдете рецепт шерстяного хлеба, который тоже смог завоевать YouTube.

Как приготовить:

  1. Для тангджонг (заварки) воду довести почти до кипения. Влить в муку и хорошо размешать венчиком. Накрыть пленкой в контакт и убрать в холод на три часа.
  2. Для теста соединить 1 ч. л. сахара и дрожжи. Влить теплое молоко, хорошо перемешать и оставить на 5 минут.
  3. Смешать остальной сахар, соль и яйцо. Взбить венчиком и добавить сухое молоко. Перемешать до однородности.
  4. В просеянную муку влить яичную массу, дрожжевую смесь и заварку комнатной температуры, ее можно прогреть на водяной бане.
  5. Замесить тесто, отбивая тесто об стол, растягивая и складывая. Так вымешивать 15-20 минут.
  6. Частями подмесить масло комнатной температуры.
  7. Емкость смазать сливочным маслом, положить тесто, накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на полтора часа.
  8. Разделить тесто на части, обмять, накрыть и дать отдохнуть 15 минут.
  9. Форму хорошо смазать растительным маслом. Выложить заготовки.
  10. Каждую часть раскатать в пласт толщиной 7-10 мм. Сложить конвертом и прижать рукой.
  11. Раскатать в длинный прямоугольный пласт толщиной 5-7 мм. Ширина пласта должна соответствовать ширине формы. Свернуть в рулет. Выложить в форму. Так сформировать остальные части теста.
  12. Накрыть и оставить при комнатной температуре на полтора часа.
  13. Для смазывания хлеба взбить яйцо, добавить молоко и процедить смесь. Смазать хаккайдо.
  14. Выпекать в разогретой до 190 градусов 30 минут. Режим без конвекции.

Здесь смотрите все детали формовки японского молочного хлеба.