Молочный хлеб хоккайдо – рецепт сочной выпечки

Благодаря экстравоздушному хлебу шокупану мы убедились, что в искусстве выпекания хлеба японцы могут давно соревноваться, например, с итальянцами.

Хокхайдо – это сочный хлеб, выпекается на специальной заварке тенгджонг. Заварка должна постоять в холоде несколько часов.

Японский молочный хлеб хоккайдо / Фото: іnstagram.com/thekitchenbachelor

Реклама

Говорят, что когда-то в Японии для хоккайдо бралось молоко от коров, которые паслись на лавандовых полях.

Общее время замешивания, как говорит опытная хозяйка Ольга Шобутинская, составит 25-30 минут. Расстойка теста займет около трех часов.

Японский молочный хлеб хоккайдо

Японский хлеб хоккайдо / Фото: instagram.com/foodgeek.dk

Реклама

Для заварки:

20 г пшеничной муки высшего сорта;

100 мл воды.

Для теста:

заварка;

350 г пшеничной муки;

35 г сахара;

7 г соли;

1 большое яйцо;

110 мл молока;

10 г сухого молока;

5 г сухих быстрых дрожжей;

30 г сливочного масла комнатной температуры.

Для смазывания:

Реклама

1 яйцо;

1,5 ст. л. молока.

Здесь найдете рецепт шерстяного хлеба, который тоже смог завоевать YouTube.

Как приготовить:

Для тангджонг (заварки) воду довести почти до кипения. Влить в муку и хорошо размешать венчиком. Накрыть пленкой в контакт и убрать в холод на три часа. Для теста соединить 1 ч. л. сахара и дрожжи. Влить теплое молоко, хорошо перемешать и оставить на 5 минут. Смешать остальной сахар, соль и яйцо. Взбить венчиком и добавить сухое молоко. Перемешать до однородности. В просеянную муку влить яичную массу, дрожжевую смесь и заварку комнатной температуры, ее можно прогреть на водяной бане. Замесить тесто, отбивая тесто об стол, растягивая и складывая. Так вымешивать 15-20 минут. Частями подмесить масло комнатной температуры. Емкость смазать сливочным маслом, положить тесто, накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на полтора часа. Разделить тесто на части, обмять, накрыть и дать отдохнуть 15 минут. Форму хорошо смазать растительным маслом. Выложить заготовки. Каждую часть раскатать в пласт толщиной 7-10 мм. Сложить конвертом и прижать рукой. Раскатать в длинный прямоугольный пласт толщиной 5-7 мм. Ширина пласта должна соответствовать ширине формы. Свернуть в рулет. Выложить в форму. Так сформировать остальные части теста. Накрыть и оставить при комнатной температуре на полтора часа. Для смазывания хлеба взбить яйцо, добавить молоко и процедить смесь. Смазать хаккайдо. Выпекать в разогретой до 190 градусов 30 минут. Режим без конвекции.

Здесь смотрите все детали формовки японского молочного хлеба.