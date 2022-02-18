Молочний хліб хокайдо – рецепт соковитої випічки

Завдяки екстраповітряному хлібу шокупану ми переконалися, що в мистецтві випікання хліба японці можуть давно змагатися, наприклад, з італійцями.

Хокайдо – це соковитий хліб, який випікається на спеціяльній заварці тенгджонг. Заварка має постояти в холоді кілька годин.

Японський молочний хліб хокайдо / Фото: іnstagram.com/thekitchenbachelor

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Кажуть, колись у Японії для хокайдо бралося молоко від корів, що паслися на лавандових полях.

Загальний час замішування, як каже досвідчена господиня Ольга Шобутинська, становитиме 25-30 хвилин. На вистоювання тіста треба близько трьох годин.

Японський молочний хліб хокайдо

Японський молочний хліб хокайдо / Фото: instagram.com/foodgeek.dk

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Для заварки:

20 г пшеничного борошна вищого ґатунку;

100 мл води.

Для тіста:

заварка;

350 г пшеничного борошна;

35 г цукру;

7 г солі;

1 велике яйце;

110 мл молока;

10 г сухого молока;

5 г сухих швидких дріжджів;

30 г вершкового масла кімнатної температури.

Для змащування:

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1 яйце;

1,5 ст. л. молока.

Тут знайдете рецепт вовняного хліба, який теж зміг завоювати YouTube.

Як приготувати:

Для тангджонг (заварки) довести воду майже до кипіння. Влити в борошно і добре розмішати вінчиком. Накрити плівкою в контакт і прибрати в холод на три години. Для тіста поєднати 1 ч. л. цукру та дріжджі. Влити тепле молоко, добре перемішати та залишити на 5 хвилин. Змішати решту цукру, сіль і яйце. Збити вінчиком і додати сухе молоко. Перемішати до однорідності. У просіяне борошно влити яєчну масу, дріжджову суміш і заварку кімнатної температури, її можна прогріти на водяній бані. Замісити тісто, відбиваючи тісто об стіл, розтягуючи та складаючи. Так вимішувати 15-20 хвилин. Частинами підмісити масло кімнатної температури. Ємність змастити вершковим маслом, покласти тісто, накрити плівкою і залишити за кімнатної температури на півтори години. Розділити тісто на частини, обім'яти, накрити і дати відпочити 15 хвилин. Форму добре змастити олією. Викласти заготівлі. Кожну частину розкачати в пласт завтовшки 7-10 мм. Скласти конвертом та притиснути рукою. Розкачати в довгий прямокутний пласт завтовшки 5-7 мм. Завширшки пласт має відповідати формі. Згорнути у рулет. Викласти у форму. Так сформувати інші частини тіста. Накрити та залишити за кімнатної температури на півтори години. Для змащування хліба збити яйце, додати молоко та процідити суміш. Змастити хакайдо. Випікати у розігрітій до 190 градусів 30 хвилин. Режим без конвекції.

Тут дивіться всі деталі формування японського молочного хліба.