Яйца Хемингуэй или яйца Копенгаген – простой рецепт классного завтрака

Самая большая сложность в этом завтраке – отварить яйца пашот. Здесь можно ознакомиться со всеми деталями приготовления яиц разными способами.

Потом нужно сделать голландский соус, это просто, ну и собрать завтрак яйца Хемингуэй. Почему этот завтрак еще называется яйца Копенгаген – понятно, они подаются со слабосоленой рыбой. Параллель провести можно, Дания – рыбная страна.

Яйца Хемингуэй / Фото: indulgedevour.wordpress.com

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А вот причем здесь имя писателя – так и остается загадкой.

Подается на ломтиках английских маффинов, грубо говоря, пшеничных булочек. Их заменяем тостовым или цельнозерновым хлебом.

В любом случае это отличное начало дня, к этому завтраку всегда хочется вернуться.

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Рецепт от foodies.academy.

Яйца Хемингуэй

Яйца Хемингуэй / Фото: instagram.com/foodies.academy/

Ингредиенты:

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яйца – 4 шт.;

слабосоленый лосось – 100 г;

сливочный сыр (по желанию) – 100 г;

зеленый лук;

соль, копченая паприка;

хлеб тостовый.

Для голландского соуса:

желток – 2 шт.;

масло сливочное 82,5% – 100 г;

лимонный сок или бальзамический белый уксус – 1 ст. л.;

соль, перец;

щепотка мускатного ореха;

вода – 1 ст. л.

Рецепт яичницы песто, которая совершила маленькую революцию в TikTok найдете здесь.

Как приготовить: