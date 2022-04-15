Яйца кокот с шампиньонами – простой рецепт фрацузкого завтрака

Такой способ приготовления яиц пришел к нам из Франции. Кокот – скромная, судя по количеству ингредиентов, яичница. Это если сравнивать с итальянской многослойной фриттатой.

Интересно, что в рецепте от Foodies.academyгрибы обжариваются в сливках с добавлением красного вина. Конечно, алкоголь в процессе испарится.

Яйца кокот с грибами - рецепт на завтрак / Фото: lacerisesurlemaillot.fr

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Но если вы не готовы к его присутствию даже в таком виде, используйте только сливки.

Яйца кокот с грибами

Яйца кокот с грибами / Фото: instagram.com/foodies.academy/

Ингредиенты:

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яйца – 8 шт.;

шампиньоны – 250 г;

лук – 1-2 шт.;

вино красное сухое – 100 мл (по желанию);

сливки 33% – 200 мл;

масло оливковое – 20 мл;

мускатный орех молотый – щепотка;

перец, соль – по вкусу.

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Как приготовить: