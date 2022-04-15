Яйца кокот с шампиньонами – простой рецепт фрацузкого завтрака

Такой способ приготовления яиц пришел к нам из Франции. Кокот – скромная, судя по количеству ингредиентов, яичница. Это если сравнивать с итальянской многослойной фриттатой.
Интересно, что в рецепте от Foodies.academyгрибы обжариваются в сливках с добавлением красного вина. Конечно, алкоголь в процессе испарится.
Яйца кокот с грибами - рецепт на завтрак / Фото: lacerisesurlemaillot.fr
Но если вы не готовы к его присутствию даже в таком виде, используйте только сливки.
Яйца кокот с грибами
Яйца кокот с грибами / Фото: instagram.com/foodies.academy/
Ингредиенты:
- яйца – 8 шт.;
- шампиньоны – 250 г;
- лук – 1-2 шт.;
- вино красное сухое – 100 мл (по желанию);
- сливки 33% – 200 мл;
- масло оливковое – 20 мл;
- мускатный орех молотый – щепотка;
- перец, соль – по вкусу.
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Как приготовить:
- Разогреть духовку до 150 градусов. Очистить и нарезать лук. Очистить грибы и мелко нарезать.
- На сковороде обжарить лук и грибы на оливковом масле, посолить и добавить травы и мускатный орех. Налить красное вино (если используете) и размешать.
- Добавить сливки и загустить на медленном огне до кремообразной консистенции.
- Разложить грибы по формам, в каждую вбить по два яйца. Запекать на водяной бане 10 минут.
- При подаче добавьте немного черного перца.