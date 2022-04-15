Яйця кокот з печерицями – простий рецепт фрацузкого сніданку

Такий спосіб приготування яєць прийшов до нас із Франції. Кокот – скромна, судячи з кількості інгредієнтів, яєчня. Це якщо порівнювати з італійською багатошаровою фритатою.

Цікаво, що в рецепті від Foodies.academyгриби обсмажуються у вершках з додаванням червоного вина. Звісно, алкоголь у процесі випарується.

Яйця кокот з грибами - рецепт на сніданок / Фото: lacerisesurlemaillot.fr

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Але якщо ви не готові до його присутності навіть у такому вигляді, використовуйте тільки вершки.

Яйця кокот з грибами

Яйця кокот з грибами / Фото: instagram.com/foodies.academy/

Інгредієнти:

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яйця – 8 шт.;

печериці – 250 г;

цибуля – 1-2 шт.;

вино червоне сухе – 100 мл (за бажанням);

вершки 33% – 200 мл;

олія оливкова – 20 мл;

мускатний горіх мелений – щіпка;

перець, сіль – за смаком.

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Як приготувати: