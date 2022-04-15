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Яйця кокот з печерицями – простий рецепт фрацузкого сніданку

Ірина Маслова
15 квітня, 07:03
Цей сніданок можна приготувати у великій формі для запікання, але симпатичніше, якщо ви розділите його за формах

Такий спосіб приготування яєць прийшов до нас із Франції. Кокот – скромна, судячи з кількості інгредієнтів, яєчня. Це якщо порівнювати з італійською багатошаровою фритатою.

Цікаво, що в рецепті від Foodies.academyгриби обсмажуються у вершках з додаванням червоного вина. Звісно, алкоголь у процесі випарується.

Яйця кокот з грибами - рецепт на сніданок / Фото: lacerisesurlemaillot.fr

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Але якщо ви не готові до його присутності навіть у такому вигляді, використовуйте тільки вершки.

Яйця кокот з грибами

Яйця кокот з грибами / Фото: instagram.com/foodies.academy/

Інгредієнти:

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  • яйця – 8 шт.;
  • печериці – 250 г;
  • цибуля – 1-2 шт.;
  • вино червоне сухе – 100 мл (за бажанням);
  • вершки 33% – 200 мл;
  • олія оливкова – 20 мл;
  • мускатний горіх мелений – щіпка;
  • перець, сіль – за смаком.

Рецепт яєчні песто, яка здійснила маленьку революцію в TikTok читайте тут.

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 150 градусів. Очистити та нарізати цибулю. Очистити гриби та дрібно нарізати.
  2. На сковороді обсмажити цибулю та гриби на оливковій олії, посолити та додати трави та мускатний горіх. Налити червоне вино (якщо використовуєте) та розмішати.
  3. Додати вершки та загустити на повільному вогні до кремоподібної консистенції.
  4. Розкласти гриби за формах, кожну вбити по два яйця. Запікати на водяній бані 10 хвилин
  5. Під час подачі додайте трохи чорного перцю.