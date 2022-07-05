Закарпатский погач вместо хлеба – готовится на сковороде, без разрыхлителя (видео)

Погач или ощипок еще называют закарпатской паляницей. Вместо разрыхлителя используется сода, которая погасится в кефире.

Тесто разделите на нужное вам количество частей, все будет зависеть от размера сковороды.

Как приготовить закарпатский погач / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com

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Рецепт нашли у Закарпатська Господиня.

Закарпатский погач

Ингредиенты:

мука – 600 г;

кефир или кислое молоко – 250 мл;

яйцо;

сахар, сода, соль – по 1 ч. л.

Как приготовить:

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Кефир соединить с солью, сахаром и содой. Хорошо перемешать. Яйцо взбить до однородности, добавить к кефиру. Добавить просеянную муку и замесить тесто. Разделить на части нужного размера, раскатать каждую до толщины 2-3 см. Жарить на хорошо разогретой сковороде под крышкой до готовности.

Каким получается тесто для закарпатского погача – смотрите ниже.

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