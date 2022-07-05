Закарпатский погач вместо хлеба – готовится на сковороде, без разрыхлителя (видео)

Погач или ощипок еще называют закарпатской паляницей. Вместо разрыхлителя используется сода, которая погасится в кефире.
Тесто разделите на нужное вам количество частей, все будет зависеть от размера сковороды.
Как приготовить закарпатский погач / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com
Рецепт нашли у Закарпатська Господиня.
Закарпатский погач
Ингредиенты:
- мука – 600 г;
- кефир или кислое молоко – 250 мл;
- яйцо;
- сахар, сода, соль – по 1 ч. л.
Как приготовить:
- Кефир соединить с солью, сахаром и содой. Хорошо перемешать.
- Яйцо взбить до однородности, добавить к кефиру. Добавить просеянную муку и замесить тесто.
- Разделить на части нужного размера, раскатать каждую до толщины 2-3 см.
- Жарить на хорошо разогретой сковороде под крышкой до готовности.
Каким получается тесто для закарпатского погача – смотрите ниже.
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