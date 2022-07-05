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Закарпатський погач замість хліба – готується на сковороді, без розпушувача (відео)

Ірина Маслова
5 липня, 09:12
Ще одна назва цих швидких коржів – ощипок. Замішуються на кефірі. Підходять як до перших страв, так і на десерт з варенням чи медом

Погач або ощипок ще називають закарпатською паляницею. Замість розпушувача використовується сода, яка погаситься в кефірі.

Тісто розділіть на необхідну кількість частин, усе залежатиме від розміру сковороди.

Як приготувати закарпатський погач / Фото: Колаж: Сьогодні,

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Рецепт знайшли у Закарпатська Господиня.

Закарпатський погач

Інгредієнти:

  • борошно – 600 г;
  • кефір або кисле молоко – 250 мл;
  • яйце;
  • цукор, сода, сіль – по 1 ч. л.

Як приготувати:

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  1. Кефір з'єднати із сіллю, цукром та содою. Добре перемішати.
  2. Яйце збити до однорідності, додати до кефіру. Додати просіяне борошно та замісити тісто.
  3. Розділити на частини потрібного розміру, розкачати кожну завтовшки 2-3 см.
  4. Смажити на добре розігрітій сковороді під кришкою до готовності.

Яким виходить тісто для закарпатського погача – дивіться нижче.

У Марокко смажать коржики на манці з овочами, зазвичай, їх подають на сніданок.