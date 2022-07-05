Закарпатський погач замість хліба – готується на сковороді, без розпушувача (відео)

5 липня, 09:12

Ще одна назва цих швидких коржів – ощипок. Замішуються на кефірі. Підходять як до перших страв, так і на десерт з варенням чи медом