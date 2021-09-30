Замариновать или сделать салат – интересные заготовки из цветной капусты

Для большинства цветная капуста – это отличные горячие закуски и овощные супы. Но этот овощ отлично себя чувствует в процессе маринования. После он получается хрустящим и сочным и очень выручит, когда зимой захочется чего-то остро-соленого, например, к каше, картофелю или макаронам.

Маринованная цветная капуста





Маринованная цветная капуста / Фото: instagram.com/am_nyashechka/

Салат "Одесский" / Фото: instagram.com/lehkie_recepty/

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Ингредиенты:

Цветная капуста – 2 кочана

Морковь, перец болгарский – по 2 шт.

Чеснок – 100 г

Лук – 1 шт.

Перец острый – 2 шт. на банку 1 л

Укроп (зонтики)

Листья вишни, смородины, хрена

Душистый перец, гвоздика, лавровый лист

Уксус 70%

Для маринада на 1 л воды:

Соль – 2 ст. л.

Сахар – 1 ч. л.

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Как приготовить:

Разобрать капусту на соцветия, вымыть. Болгарский перец нарезать кубиками, морковь – крупными колечками, лук – полукольцами. На дно банки положить по 2 листа смородины и вишни, хрен, зонтики укропа, 2 зубчика чеснока, острый перец, лавровый лист, 3-4 горошины душистого перца, 2-3 гвоздики. Выложить цветную капусту и утрамбовать. Слоями выложить перец и лук. Залить кипятком на 3 минуты. Слить. Приготовить маринад. После того, как он закипит, залить капусту. Добавить в каждую банку уксус 70% из расчета 0,5 ч. л. на 1 литровую банку. Закатать в стерилизованные банки, оставить в теплом месте до остывания.





Салат "Одесский"

Салат "Одесский" / Фото: instagram.com/lehkie_recepty/

Ингредиенты:

Цветная капуста – 2 кг

Красный болгарский перец – 1 кг

Лук – 500 г

Морковь – 2 шт.

Для маринада:

Сахар, уксус, растительное масло – по 100 г

Соль – 1 ст. л.

Как приготовить:

Капусту разделить на соцветия и бланшировать в кипятке 3 минуты. Сложить в глубокую посуду. Добавить лук полукольцами, перец соломкой, тертую морковь и измельченную петрушку. Для маринада соединить все ингредиенты, немного разогреть в сотейнике до комнатной температуры и залить капусту. Оставить под гнетом на 2 часа. Разложить в банки и стерилизовать до тех пор, пока капуста начнет закипать. Закрутить и отправить в тепло до остывания.

Как законсервировать запеченный болгарский перец – смотрите в видео.

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