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Запеченные булочки с начинкой – рецепт моментального завтрака

Ирина Маслова
20 апреля, 07:16
Мякиш, который извлечется из булочки, можно использовать как панировочные сухари. Ингредиенты для начинки можно подбирать по своему вкусу

Для многих булочки на завтрак – это больше хлопотное дело, чем наоборот. Но существует масса рецептов, которые убеждают в обратном. Например, сырные булочки.

Здесь булочки вообще выпекать не нужно, они берутся готовые. И те, которые слегка залежались, тоже можно использовать.

Запеченные булочки на завтрак / Фото: www.eggs.ca

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Только в таком случае положите на дно немного сливочного масла.

Украинский фудблогер cook_enjoying предлагает в качестве начинки немного сыра, колбасы и грибов, хотя для этого завтрака подойдут практически все.

Запеченные булочки с начинкой

Запеченные булочки с начинкой / Фото: instagram.com/cook_enjoying

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Ингредиенты на одну порцию:

  • 1 булочка;
  • 1 яйцо;
  • сыр;
  • ветчина или колбаса;
  • шампиньоны;
  • соль, перец, зелень.

Булочки можно использовать вместо хлеба. Например, те, которые замешиваются на картофельном отваре. Как их сделать – читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. С булочки срезать верхушку и аккуратно достать мякиш.
  2. Выложить внутрь тертый сыр, грибы и ветчину. Вылить яйцо. Посолить, поперчить.
  3. Выложить на застеленный противень, запекать при 190 градусах 15 минут.
  4. Затем накрыть булочку верхушкой и запекать еще несколько минут.