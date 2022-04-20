Запеченные булочки с начинкой – рецепт моментального завтрака

Для многих булочки на завтрак – это больше хлопотное дело, чем наоборот. Но существует масса рецептов, которые убеждают в обратном. Например, сырные булочки.

Здесь булочки вообще выпекать не нужно, они берутся готовые. И те, которые слегка залежались, тоже можно использовать.

Запеченные булочки на завтрак / Фото: www.eggs.ca

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Только в таком случае положите на дно немного сливочного масла.

Украинский фудблогер cook_enjoying предлагает в качестве начинки немного сыра, колбасы и грибов, хотя для этого завтрака подойдут практически все.

Запеченные булочки с начинкой

Запеченные булочки с начинкой / Фото: instagram.com/cook_enjoying

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Ингредиенты на одну порцию:

1 булочка;

1 яйцо;

сыр;

ветчина или колбаса;

шампиньоны;

соль, перец, зелень.

Булочки можно использовать вместо хлеба. Например, те, которые замешиваются на картофельном отваре. Как их сделать – читайте здесь.

Как приготовить:

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