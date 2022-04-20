Запечені булочки з начинкою – рецепт миттєвого сніданку

Для багатьох булочки на сніданок – це більше клопітка справа, ніж навпаки. Але існує безліч рецептів, які переконують у протилежному. Наприклад, сирні булочки.

Тут булочки взагалі випікати не треба, вони беруться готові. І ті, які трохи залежалися, теж можна використати.

Запечені булочки на сніданок / Фото: www.eggs.ca

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Тільки в такому випадку покладіть на дно трохи вершкового масла.

Українська фудблогерка cook_enjoying пропонує у якості начинки трохи сиру, ковбаси та грибів, хоча для цього сніданку підійдуть практично все.

Запечені булочки з начинкою

Запечені булочки з начинкою / Фото: instagram.com/cook_enjoying

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Інгредієнти на одну порцію:

1 булочка;

1 яйце;

сир;

шинка або ковбаса;

печериці;

сіль, перець, зелень.

Булочки можна використати замість хліба. Наприклад, ті, що замішуються на картопляному відварі. Як їх зробити – читайте тут.

Як приготувати:

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